MONOPOLY SUPER MARIO BROS. IL FILM FAR DIVERTIRE GRANDI E PICCINI

il nuovo Monopoly dedicato al film che ha riportato sul grande schermo l'idraulico più famoso del mondo dei videogiochi. In questa nuova edizione, Mario dovrà collaborare con i suoi amici per sconfiggere il temibile Bowser. Prevendite al via su Amazon!





Dopo il successo del Monopoly Gamer, il gioco in scatola più diffuso al mondo che dal 1935 ha fatto divertire più di un miliardo persone in più di 114 paesi, torna nel mondo dei videogiochi in occasione dell’uscita dell’attesissima pellicola Super Mario Bros., il film, che a poche settimane dall’uscita ha già battuto ogni record al botteghino. In questa nuova versione del mitico Monopoly, Mario dovrà allearsi con i suoi storici amici - dal fratello Luigi alla Principessa Peach - per sconfiggere il super cattivo Bowser, che cercherà in tutti i modi di creare caos all’interno della partita. Grazie a nuove meccaniche di gioco, tra cui le caselle tubi, le partite saranno più emozionanti e divertenti, a metà strada tra gioco da tavolo e videogame.



Nell’esclusivo Monopoly Super Mario Bros. il film, infatti, il tabellone si trasforma nel Regno dei Funghi e le carte proprietà diventano i paesaggi visti nel bellissimo film. L’obiettivo del gioco è raccogliere quante più monete possibili, scambiando e contrattando a più non posso. La pedina di Bowser è un’insidia tutta nuova e si sposta nel tabellone insieme ai giocatori. Ogni volta che Bowser passa su una proprietà, questa viene convertita in modalità Game Over: se riesce a convertire tutte le proprietà, il gioco finisce! Per evitare tutto ciò, i giocatori dovranno pagare il costo della modalità Continuare per poter riscuotere l’affitto.







Inoltre, se i giocatori finiscono sulla stessa casella di Bowser, dovranno affrontarlo e cercare di vincere per non finire in prigione. A dare ancora più ritmo e dinamismo al gioco la casella tubo teletrasporto: chiunque ci finisca sopra avrà la possibilità di trasportarsi in un’altra zona del tabellone. Naturalmente, le nuove pedine richiamano i personaggi protagonisti del film: dal fungo al barile, dal cappello di Mario alla corona di Peach, passando per la padella del fedele Toad e la torcia di Luigi. Chiunque, dal più grande al più piccolo, potrà immedesimarsi nel suo personaggio preferito!

Apparso per la prima volta nel 1981 con il nome di Jumpman nel rivoluzionario videogioco Donkey Kong, in più di 35 anni di storia Super Mario si è affermato come uno dei simboli più riconoscibili del mondo dei videogiochi e più in generale della cultura popolare. Un incredibile successo ottenuto grazie a oltre 200 giochi tra serie e spin-off, capaci di vendere più di 800 milioni di copie. Al fianco dell’idraulico italiano un grande cast di compagni e avversari, dall’eterno rivale Bowser all’amatissima Principessa Peach, senza dimenticare l’alleato Yoshi e il fratello Luigi, comparsi in tantissimi episodi e spesso diventati a loro volta protagonisti di avventure in solitaria. Nel nuovo attesissimo film, Mario, in una nuova veste grafica, viene catapultato con Luigi nel Regno dei Funghi. Quando i due verranno divisi dal malvagio Bowser, il coraggioso idraulico, insieme agli altri abitanti del Regno, partirà per un epico viaggio alla ricerca del fratello Luigi.Ed è così che due colossi dell’intrattenimento, che da decenni fanno divertire milioni e milioni di persone in tutto il mondo, hanno unito ancora una volta due intramontabili icone pop in un unico e inimitabile gioco: il Monopoly Super Mario Bros. il film. Adesso non resta che scegliere il personaggio preferito, affrontare Bowser e lanciarsi in un mondo di divertimento targato Hasbro e Nintendo. Gli appassionati di giochi in scatola e gli amanti dei videogame si stanno già sfregando le mani, la prevendita su Amazon è appena partita!

