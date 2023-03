I Pokémon catturano la Rinascente di Firenze

Continua l’esperienza Pokémon più rivoluzionaria di sempre iniziata lo scorso 18 novembre con l’uscita di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch. A partire dal 28 marzo e fino al 17 aprile, visitando il primo piano della Rinascente di Firenze, sarà infatti possibile vivere in prima persona l’esperienza Pokémon grazie a uno spazio pop-up di 60 metri quadri interamente dedicato ai mostriciattoli tascabili che conquisteranno anche le cinque vetrine principali dello store in Piazza della Repubblica. Gli appassionati di tutte le età potranno trascorrere le vacanze pasquali in compagnia dei loro Pokémon preferiti in una full immersion tra i videogiochi Nintendo, il Gioco di Carte Collezionabili e tantissimi altri prodotti esclusivi.

Per tre settimane, entrare nella Rinascente fiorentina sarà come fare un salto direttamente a Paldea, la regione introdotta in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, gli ultimi capitoli di una delle saghe di videogiochi più amati di sempre che con le loro oltre 21 milioni di copie vendute hanno confermato che il fenomeno Pokémon non tramonterà mai. Già dall’ingresso, cinque speciali installazioni dedicate all’universo Pokémon accoglieranno gli appassionati e i curiosi con una stanza di Poké Ball infinita, video dedicati alle scene più iconiche della serie animata e decorazioni maestose. All’interno del pop-up gigliato sarà inoltre possibile acquistare diversi prodotti Pokémon come i nuovissimi Squishmallows di Pikachu e Gengar e la capsule collection disegnata dalla milanese Dolly Noire e ispirata ai Pokémon di prima generazione, nonché gli ultimi videogiochi Nintendo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto e l’ultima serie del Gioco di Carte Collezionabili, in uscita il 31 marzo e dedicata proprio a questi videogiochi.

All’interno dello store sarà possibile provare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, con postazioni di gioco per immergersi nell’open world di Paldea in prima persona, e cimentarsi in una partita al Gioco di Carte Collezionabili. Non mancheranno infine un’area dedicata al Gioco di Carte Collezionabili, inclusa la più recente espansione Scarlatto e Violetto, e una zona dedicata al videogame Nintendo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto con postazioni di gioco su cui provare l’ultima avventura della saga.

Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la serie Pokémon si è evoluta consentendo ai giocatori di esplorare in piena libertà un mondo vastissimo e ricco di sorprese. Gli Allenatori hanno potuto vivere la propria avventura senza vincoli, scegliendo di affrontare le sfide e le attività di Paldea nell’ordine preferito e in compagnia di uno dei nuovi starter Fuecoco, Sprigatito o Quaxly. Un nuovo mistero, inoltre, ha arricchito l’esperienza di gioco: il fenomeno Teracristal, che permette di attivare il Teratipo dei propri Pokémon durante le lotte per aumentarne la potenza. Tra lezioni ed esami presso l’Accademia Arancia o l’Accademia Uva (a seconda della versione di gioco), un mondo senza confini da esplorare, tanti nuovi Pokémon e sfide inedite da affrontare, l’esperienza di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto non ha ancora smesso di sorprendere. Durante il Pokémon Present tenutosi lo scorso 27 febbraio, infatti, è stato annunciato un nuovo contenuto scaricabile: Il tesoro dell’Area Zero.

Nell’autunno e nell’inverno di quest’anno usciranno la prima e la seconda parte di questa nuova porzione di avventura: La maschera turchese, che porterà gli allenatori di Paldea in gita oltre i suoi confini, e Il disco indaco, che permetterà di frequentare l’Istituto Mirtillo in fondo all’oceano per misurarsi in emozionanti lotte. Nuovi e vecchi Pokémon sono inoltre pronti a fare il loro ingresso in scena per partecipare a un’avventura senza fine grazie a questo nuovo contenuto da scaricare già in preorder su My Nintendo Store.

