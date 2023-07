Proscenic presenta Floobot M9

Il robot aspira, pulisce e si svuota da solo

Pensato per gli utenti più esigenti e gli ambienti più complessi, è dotato di un innovativo sistema di doppi moci rotanti da 120 giri al minuto

La base di svuotamento automatico, con sacco per la polvere monouso da 2,5 litri, consente un'autonomia di circa 60 giorni; la batteria da 5200 mAh garantisce invece fino a 250 minuti di aspirazione continua

Massima libertà di customizzazione, con possibilità di controllo tramite comandi vocali e IFTTT

Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, presenta il nuovo Floobot M9, un robot di fascia alta che coniuga aspirazione e lavaggio in un solo device. Con questo nuovo lancio, il brand conferma ulteriormente il proprio impegno nel fornire soluzioni, prodotti e servizi in grado di migliorare, attraverso la tecnologia, la qualità della vita e la quotidianità delle famiglie.





Il nuovo arrivato nella famiglia Proscenic è infatti un alleato attento e collaborativo per la pulizia domestica, in grado di offrire performance migliorate ad ogni attivazione, soddisfando le aspettative degli utenti più esigenti.







Quello che contraddistingue l’M9 dai suoi predecessori è l’introduzione del nuovissimo sistema di doppi moci rotanti. Con un'elevata velocità di rotazione di 120 RPM (giri al minuto), pressione verso il basso fino a 6N, i moci rotanti puliscono attivamente lungo il percorso anche i residui e le macchie più ostinate – come non sarebbe possibile fare con un solo mop. La disponibilità di tre livelli di flusso d'acqua regolabili consente poi di personalizzare l'umidità dei mop in base alle singole esigenze. Inoltre, l'area di pulizia più ampia coperta dalla combinazione dei due moci consente una pulizia più efficiente, risparmiando tempo e fatica.





Dotato di una pratica base di svuotamento automatico con sacco per la polvere monouso da 2,5 litri, il robot ha un'autonomia di circa 60 giorni. Grazie alla capacità della batteria di 5200 mAh, l’M9 garantisce invece fino a 250 minuti di aspirazione continua. La possibilità di raggiungere un’altezza di 20 mm permette al robot di muoversi in casa senza interruzioni e, quando lavora sui tappeti, incrementa automaticamente la potenza di aspirazione, per una pulizia più profonda.

Inoltre, grazie all'integrazione del Lidar (Light detection and ranging), consente di scansionare e mappare accuratamente la casa, creando fino a 5 mappe visualizzabili sull'app Proscenic. La tecnologia avanzata IPNAS 5.0 Lidar Navigation garantisce la massima accuratezza, con la definizione di un percorso di pulizia a zig-zag, l’azzeramento dei punti non raggiunti e l’evitamento intelligente degli ostacoli.







Infine, una delle caratteristiche più interessanti e innovative dei robot Proscenic è la possibilità di essere controllati attraverso comandi vocali. Che si tratti di Amazon Alexa, Google Home o Apple Siri Shortcuts, l’M9 è comodamente raggiungibile con una sola parola: questo rende l'esperienza di pulizia indubbiamente più comoda. La possibilità di integrazione con IFTTT permette infine di personalizzare i comandi e creare un'automazione ancor più customizzata, così da soddisfare tutte le specifiche esigenze.





"Siamo orgogliosi di presentare questo prodotto, che racchiude innovazione e design in un unico device", ha dichiarato Echo Si, Vicepresidente di Proscenic. "Con il robot aspirapolvere Floobot M9 ci siamo prefissati di portare a un livello superiore l’esperienza di pulizia, perseguendo il nostro obiettivo di semplificare la vita delle persone, aiutandole a rendere, senza sforzi, il proprio ambiente domestico più sano e vivibile”.





L’M9 è disponibile su Amazon al link https://amzn.to/3Dm2nWV al prezzo di 477,04€ (applicando il codice coupon da € 50 e inserendo il codice “M9M9M9M9” per ulteriori € 21,96 di sconto). Prezzo originale: € 549.



