NWSL e UWCL ORA DISPONIBILI IN EA SPORTSTM FIFA 23

UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE ORA DISPONIBILE IN EA SPORTS FIFA 23



Oggi EA SPORTS ha rafforzato il suo impegno per il calcio femminile con l'aggiunta della UEFA Women's Champions League (UWCL), competizione ad eliminazione diretta, ora disponibile in EA SPORTS FIFA 23.

I fan di tutto il mondo hanno ora l'opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori club e giocatrici femminili del mondo, con Juventus F.C. Women, Real Madrid Femenino, Chelsea F.C. Women, Manchester City W.F.C., Olympique Lyonnais Féminin, Paris Saint-Germain Féminine, Arsenal W.F.C., VfL Wolfsburg e Eintracht Frankfurt tutti disponibili nel gioco.

I giocatori potranno entrare nel gioco e giocare la UWCL attraverso la modalità Calcio d'inizio, la modalità Torneo e la stagione Testa a testa / Stagione co-op. Nel gioco, i giocatori potranno sperimentare un'autentica rappresentazione della UWCL con il trofeo UWCL, l'inno UWCL, le sovrimpressioni delle trasmissioni e i tabelloni pubblicitari.

Lo scorso autunno, EA SPORTS ha annunciato una partnership pluriennale con la UWCL, che consente a entrambe le parti di offrire un'esperienza più incisiva agli appassionati di calcio femminile di tutto il mondo.

NATIONAL WOMEN’S SOCCER LEAGUE ORA DISPONIBILE IN EA SPORTS FIFA 23





Oggi, EA SPORTS ha rafforzato il suo impegno nei confronti del calcio femminile con l'aggiunta della National Women's Soccer League (NWSL) americana, ora disponibile in EA SPORTS FIFA 23.

I fan di tutto il mondo possono ora sperimentare una rappresentazione più autentica del calcio femminile con tutte le 12 squadre della NWSL e tutte le giocatrici disponibili nelle modalità Calcio d'inizio, Torneo, Stagione testa a testa / Stagione Co-op e Amichevoli online. Saranno inoltre disponibili nel gioco quattro stadi NWSL, oltre a kit originali, stelle, trofei e celebrazioni.

All'inizio di questo mese, EA SPORTS ha annunciato la partnership con la NWSL e la NWSLPA, proseguendo il suo impegno costante per elevare e rappresentare autenticamente il calcio femminile. Questa nuova integrazione offre ai fan dello sport e del gioco l'opportunità di impegnarsi maggiormente con i loro giocatori e club preferiti al di là del giorno della partita.

La stagione 2023 della NWSL prenderà il via sabato 25 marzo, con il weekend di apertura dell'undicesima edizione del campionato che vedrà in azione tutte le 12 squadre. Sia la stagione regolare che la 2023 UKG NWSL Challenge Cup saranno visibili sulle piattaforme di CBS Sports, tra cui The CBS Television Network, CBS Sports Network e Paramount+.





FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.

