EA SPORTS FA PARTNERSHIP CON NWSL E NWSLPA

Le nuove partnership prendono il via con la piena integrazione dei club e dei giocatori della NWSL in EA SPORTS FIFA 23





Oggi, Electronic Arts ha annunciato nuove partnership con la National Women's Soccer League (NWSL), il massimo campionato professionistico femminile degli Stati Uniti, e con la National Women's Soccer League Players Association (NWSLPA). Queste partnership sono una parte importante dell'impegno costante di EA SPORTS per sostenere e rappresentare autenticamente il gioco femminile.





"L'integrazione della NWSL in EA SPORTS FIFA 23 è una pietra miliare per la lega, per le giocatrici e per i milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo, mentre continuiamo a spingere i confini del gioco femminile - ha dichiarato Jessica Berman, commissario della NWSL -. Le atlete che chiamano la NWSL casa sono alcune delle migliori al mondo e siamo entusiasti dell'opportunità di mostrare ulteriormente il loro talento attraverso questa esperienza di gioco unica. Non vediamo l'ora che i fan inizino a giocare e non vediamo l'ora di continuare questa celebrazione delle giocatrici e della lega quando daremo il via alla nostra undicesima stagione il 25 marzo".





A partire dal 15 marzo su tutte le piattaforme, le 12 squadre della NWSL saranno presenti nelle modalità Calcio d'inizio, Torneo, Stagione testa a testa/Stagione co-op e Amichevoli online. In EA SPORTS™ FIFA 23 saranno disponibili anche quattro stadi NWSL, oltre a kit autentici, stelle, trofei e celebrazioni.

"Siamo molto contenti che EA SPORTS continui a essere un'azienda porta il cambiamento nel calcio femminile, e la nostra partnership con la NWSL e la NWSLPA è un altro passo che stiamo facendo come organizzazione per far progredire questo sport - ha dichiarato Andrea Hopelain, SVP of Brand, EA SPORTS - Ci impegniamo a essere campioni per il futuro del calcio e a portare un'autenticità senza pari a milioni di fan del calcio in tutto il mondo".





Inoltre, EA SPORTS e la NWSLPA si concentreranno sulla valorizzazione delle giocatrici dentro e fuori dal campo.





Meghann Burke, direttore esecutivo della NWSLPA, ha dichiarato: "I giocatori sono il cuore pulsante di ogni esperienza dei tifosi, alimentando l’entusiasmo collettivo attraverso la loro passione, dedizione e perseveranza. Oggi è un giorno storico sia per le nostre giocatrici che per i nostri tifosi. È un momento entusiasmante per il calcio femminile e non vediamo l'ora di collaborare con EA SPORTS per promuovere questo sport e creare nuove opportunità per i fan di tutto il mondo di confrontarsi con queste giocatrici di incredibile talento”.





La stagione 2023 della NWSL prenderà il via sabato 25 marzo, con il weekend di apertura dell'undicesima edizione del campionato che vedrà in azione tutte le 12 squadre. Sia la stagione regolare che la 2023 UKG NWSL Challenge Cup saranno trasmesse sulle piattaforme di CBS Sports, tra cui The CBS Television Network, CBS Sports Network e Paramount+.





FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania ed è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 e Xbox One.