Chanel Totti : la figlia di Francesco dopo il derby ai tifosi laziali...

Chanel Totti, la seconda 16enne figlia di Francesco e Ilary Blasi, è sempre stata una grande appassionata della Roma. Non ha mai nascosto il suo tifo per la squadra e quindi non sorprende che, subito dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio, segnato da un gol di Zaccagni, abbia espresso la sua opinione su Instagram.

Le parole di Chanel Totti dopo il derby perso dalla Roma sono state le seguenti: subito dopo il fischio finale, proprio come faceva suo padre, Chanel non ha esitato a rivolgere un messaggio ai tifosi della Lazio: "Laziali bentornati sui social", accompagnato da un'emozione sorridente. Questo dimostra che il derby è una questione di famiglia per la Roma, che quest'anno ha subito due sconfitte in due partite contro la squadra rivale, nonostante la presenza di Mourinho in panchina.

