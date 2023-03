Biglietti Milan Napoli : Ecco quando escono e tutte le info

Il Napoli ha raggiunto i quarti di finale della Champions League vincendo contro l'Eintracht Francoforte e stabilendo un traguardo storico per il club. È la prima volta nella storia del club che gli azzurri si qualificano a questa fase della massima competizione europea. Ora il Napoli dovrà affrontare il Milan di Stefano Pioli per ottenere un pass per le semifinali della Champions League. Secondo il tabellone sorteggiato, in caso di vittoria, la formazione di Luciano Spalletti dovrà sfidare la vincente tra Inter e Benfica. Se sia il Napoli che i nerazzurri dovessero passare il turno, ci sarebbe un'altra sfida italiana in Champions League.

La prima partita tra Milan e Napoli si svolgerà allo Stadio San Siro in una data da definire tra il martedì 11 aprile e il mercoledì 12 aprile. Il ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona avrà luogo il 18 o il 19 aprile, le date definitive saranno comunicate entro le ore 18:00 di oggi.

I Biglietti per i tifosi azzurri che desiderano assistere alla partita a Milano saranno messi in vendita successivamente alla definizione dell'orario e della data della partita. Sarà il club rossonero a mettere in vendita i Biglietti per la sfida di San Siro tra Milan e Napoli e l'acquisto online potrà essere effettuato tramite il portale di Vivaticket.

Le migliori otto squadre d'Europa, ovvero Milan, Napoli, Inter, Benfica, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea, si affronteranno secondo i seguenti incroci:

Milan-Napoli

Manchester City-Bayern Monaco

Inter-Benfica

Chelsea-Real Madrid

