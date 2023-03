Biglietti Juventus-Sporting Lisbona : Ecco quando escono, prezzi e come acquistarli

Qui di seguito troverai tutte le informazioni relative all'acquisto dei biglietti per la partita Juventus-Sporting Lisbona, valida per l'andata dei quarti di finale dell'Europa League 2022/2023, in programma alle ore 21 di giovedì 13 aprile. Non appena verrà definito il programma completo dei quarti di finale da parte dell'UEFA, la società bianconera comunicherà come acquistare i tagliandi per la partita e i relativi prezzi per i vari settori. Per rimanere aggiornato sulle modalità di acquisto, ti consigliamo di seguire il sito ufficiale della Juventus

Altre News per: bigliettijuventussportinglisbonaeccoquandoescono