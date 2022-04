Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

- Non solo campionato di Serie A. Anche lasi conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione. L'Inter ha già rotto il pass per l'ultimo atto, grazie al 3-0 ottenuto contro il Milan, sconfitto nel doppio confronto dopo il pareggio ottenuto all'andata. Ora tocca allascendere in campo contro lain un ritorno che ha in palio ladel torneo. In caso di passaggio dei bianconeri si potrebbe ripetere la partita già giocata nelladi, risolta con un gol di Sánchez all'ultimo minuto dei supplementari.

Molti tifosi stanno già cercando un biglietto per la finale di Coppa Italia 2021/22. La sfida si svolgerà nella notte di mercoledì 11 maggio 2022, allo Stadio Olimpico di Roma, con partenza prevista per le ore 21:00. I biglietti non sono ancora ufficialmente in vendita, ma le novità verranno sicuramente annunciate dopo la seconda semifinale di ritorno. La scorsa stagione la partita, che vedeva Juventus-Napoli, si è svolta al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida è stata solo parzialmente aperta al pubblico a causa delle restrizioni ancora presenti in relazione all'emergenza Coronavirus.

