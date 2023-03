ASUS Republic of Gamers annuncia ROG Azoth

La prima tastiera custom gaming wireless in formato 75% di ROG dotata di un

esclusivo designgasket mount, connettività tri-mode, display OLED

e switch meccanici ROG NX sostituibili "a caldo"

PUNTI CHIAVE

·Display OLED con controlli intuitivi: visualizza a colpo d'occhio le informazioni di sistema e le impostazioni della tastiera; la manopola a tre vie integrata è utile per le regolazioni rapide

·Design esclusivo gasket mount: il supporto con guarnizione siliconica e sistema di ammortizzazione in schiuma a tre strati offre un'esperienza di digitazione impareggiabile

·Switch meccanici ROG NX sostituibili "a caldo": switch pre-lubrificati; attivazione rapida e curve di attuazione ottimizzate da ROG per garantire eccellente sensibilità e consistenza

·Stabilizzatori ROG: Stabilizzatori pre-lubrificati e a basso attrito per l’attuazione fluida e stabile anche dei tasti più lunghi per offrire un ottimale feeling di digitazione.





ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato ROG Azoth, la prima tastiera custom gaming wireless in formato 75% prodotta da ROG, ricca di funzionalità che solitamente possono trovarsi solo sulle tastiere "fai-da-te" di tipo premium. ROG Azoth ha un pannello OLED da 2 pollici integrato che può mostrare diverse informazioni utili, dallo stato di funzionamento della tastiera all'attivazione del Caps Lock, dalla modalità di connessione selezionata agli indicatori della modalità PC/Mac. Ma non solo, poiché permette anche di visualizzare: il livello della batteria e le informazioni multimediali, un oscilloscopio audio e animazioni personalizzate, oltre che diversi parametri di sistema, come la temperatura della CPU. È possibile, inoltre, apportare regolazioni intuitive e modifiche delle impostazioni tramite la pratica manopola di controllo a tre vie e il tasto dedicato.

Esclusivo design gasket mount

Il design premium con 10 guarnizioni in silicone e tre strati di schiuma ammortizzante conferisce a ROG Azoth una sensazione di assoluto comfort nell’uso e un'acustica eccellente. Un resistente cuscinetto in silicone dallo spessore di 3,5 mm integrato nella tastiera assorbe il rumore, mentre la schiuma PORON aiuta a ridurre i ping e gli echi all'interno della tastiera. La base rivestita in schiuma di silicone elimina ulteriormente ogni possibile eco e fornisce una superficie piana per accogliere più efficacemente la schiuma PORON.





Switch meccanici ROG NX

Gli switch impiegati nella tastiera ROG Azoth sono gli switch meccanici ROG NX ed hanno steli e alloggiamenti della base pre-lubrificati per offrire una sensazione più uniforme al clic ed eliminare i rumori prodotti dal rimbalzo della molla. Le curve di forza sono state accuratamente sintonizzate da ROG e, insieme al design ad attuazione rapida, assicurano un feeling eccellente e coerente durante la pressione dei tasti. Gli switch sono di tipo hot-swappable per offrire ulteriori opzioni di personalizzazione e assicurare così una sensazione davvero unica e personalizzata.

Stabilizzatori ROG

Gli stabilizzatori ROG sono pre-lubrificati e messi a punto specificante per il gaming: producono meno attrito, consentendo anche ai tasti lunghi come la barra spaziatrice, lo Shift e il tasto Invio di rimanere fedeli alla sensazione originale dello switch. La barra spaziatrice vanta inoltre una lubrificazione e accorgimenti extra per garantire un'acustica e una sensazione ottimizzate.

Il design dei tasti è stato ottimizzato con copritasti di media altezza e uno stelo più corto per ridurre l'oscillazione degli stessi e offrire un’esperienza di digitazione ancora più confortevole.





Kit di lubrificazione già incluso

ROG Azoth è la tastiera ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo delle tastiere custom "fai-da-te". Sono già inclusi nella confezione, dunque, anche tutti gli elementi essenziali, tra questi il lubrificante Krytox GPL-205-GD0, tre switch e copritasti aggiuntivi, gli estrattori per switch, un dispositivo di apertura degli switch e un rack di lubrificazione per gli switch.

Connettività Tri-mode e altre funzionalità

ROG Azoth offre davvero ogni opzione di connessione immaginabile o utile per ciascun gamer. La tecnologia wireless ROG SpeedNova offre fino a oltre 2000 ore di gaming stabile e ininterrotto con latenza ridotta a quasi zero in modalità RF a 2,4 GHz (con RGB e OLED spenti). La modalità Bluetooth consente invece di connettere ROG Azoth fino a tre dispositivi contemporaneamente. Per ricaricare la Azoth anche durante il gioco sarà sufficiente invece utilizzare la modalità USB della connessione via cavo.





ROG Azoth assicura anche il massimo comfort in ogni scenario di utilizzo ed integra due paia di piedini per offrire agli utenti tre diversi angoli di inclinazione, così da ottenere sempre la posizione più comoda per la digitazione. Inoltre, la modalità MacOS mappa i tasti per l'utilizzo compatibile con MacBook e Mac.

Maggiori informazioni sono disponibili ai link dedicati:

ROG Azoth: https://rog.asus.com/articles/ gaming-keyboards-gaming-mice/ the-rog-azoth-is-a-fully- customizable-premium- mechanical-gaming-keyboard/

Pagina sugli switch ROG NX: https://rog.asus.com/ microsite/ROG-Keyboard-Switch/ ROG-NX/

Come lubrificare gli switch: https://rog.asus.com/articles/ guides/how-to-lube-your- keyboard-switches-for-an-even- smoother-feel/

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG Azoth

è già disponibile sull’

eShop ASUS

,

presso gli

ASUS Gold Store

, i rivenditori aderenti al Programma

Powered by ASUS

e gli altri principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99 € IVA inclusa.

