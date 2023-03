Arkane Austin svela un trailer di Redfall incentrato sulla storia

Chi sono i vampiri supremi? Da dove vengono? E perché terrorizzano la cittadina un tempo tranquilla di, Massachusetts? Scoprite questo e altro in un nuovo trailer inquietante dello sparatutto a mondo aperto basato sulla trama, sviluppato da Arkane Austin e in arrivo prossimamente.

Guardate il nuovo trailer di Redfall incentrato sulla storia:

https://youtu.be/5nB034gJ9sw



In questo trailer incentrato sulla storia, facciamo un tuffo nell'oscuro passato della Aevum per scoprire i sinistri esperimenti che hanno sconvolto questa pittoresca isola di pescatori. Che giochiate da soli o insieme a un massimo di tre amici, toccherà a voi affrontare la Aevum e liberaredall'oscurità che l'attanaglia.sarà disponibile per Xbox Series X|S e PC dal 2 maggio 2023. I giocatori possono preordinare il gioco ora o giocare dal giorno di uscita con Game Pass.

