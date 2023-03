Team Hard in the Paint completa l'incursione La radice degli incubi

Il clan Team Hard in the Paintrivendica il primato mondiale per l'incursione "La radice degli incubi" di Destiny 2: L'Eclissi

Questo fine settimana, i guardiani di tutto il mondo hanno affrontato un'antica minaccia ne "La radice degli incubi", sfidandosi per il primato mondiale, ma la vittoria ha arriso infine al clan Team Hard in the Paint. Tutti i sei membri della squadra, essendo stati i primi ad aver completato l'incursione e le relative sfide, riceveranno la speciale cintura da primatisti mondiali, e potranno fregiarsi in eterno del titolo di campioni de "La radice degli incubi".



Tutti i giocatori che completeranno l'incursione entro le 16:59 CET del 21 marzo 2023 potranno acquistare la giacca esclusiva de "La radice degli incubi" tramite il programma Ricompense di Bungie. Coloro che completeranno l'incursione durante la Stagione della Resistenza, inoltre, sbloccheranno l'acquisto della spilla dell'incursione nel Bungie Store.





Altre News per: teamhardpaintcompletaincursioneradicedegli