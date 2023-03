Destiny 2: L'Eclissi: La radice degli incubi la nuova incursione

Parte la corsa al primato mondiale per la nuova incursione di Destiny 2: L'Eclissi: "La radice degli incubi"



A contendersi il titolo del primato mondiale ci saranno squadre di tutto il mondo





A partire dalle 9:00 PST (18:00 italiane) di venerdì 10 marzo, Bungie unirà le forze con Twitch Rivals per trasmettere la corsa a un nuovo primato mondiale di Destiny 2: L'Eclissi. I Drop di Twitch saranno attivi, garantendo agli spettatori che seguiranno la diretta dell'incursione su Twitch Rivals per almeno due ore un emblema esclusivo.



Trailer:

https://youtu.be/B4l0NGT_eYI



"La radice degli incubi" è la nuova incursione dell'universo di Bungie, rilasciata poco dopo il lancio di Destiny 2: L'Eclissi. In essa, i guardiani dovranno affrontare un'antica minaccia che incombe sulla loro casa, giunta da un luogo e un tempo ignoti. I guardiani potranno cimentarsi con questa sinistra incursione con squadre da sei giocatori a partire dalle 9:00 PST (18:00 italiane) di venerdì 10 marzo. "La radice degli incubi" sarà disponibile a tutti i possessori di Destiny 2: L'Eclissi.

"La radice degli incubi" farà il suo debutto con la modalità Contesa attiva. Le squadre avranno 48 ore per completare l'incursione secondo i prerequisiti elencati qui sotto per ottenere ricompense esclusive:

Il Potere dei giocatori sarà sempre di 20 punti inferiore a quello degli scontri, con 1780 come tetto massimo

La prima squadra a completare tutti gli scontri, ad aprire il forziere finale e a tornare in orbita otterrà il titolo del primato mondiale Tutti e sei i membri della squadra vincitrice riceveranno la speciale cintura del primato mondiale

Tutti i giocatori che completeranno l'incursione in modalità Contesa e riscatteranno il relativo trionfo entro 48 ore otterranno un emblema esclusivo e gloria imperitura

L'incursione sarà disponibile in modalità Contesa per 48 ore a partire dalle 9:00 PST (18:00 italiane)

Inoltre, tutti i giocatori che completeranno l'incursione entro il 21 marzo riceveranno la possibilità di acquistare la giacca esclusiva de "La radice degli incubi" e la corrispondente spilla sarà disponibile nella Stagione della Resistenza.

