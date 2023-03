Destiny 2: la nuova incursione La radice degli incubi debutta oggi

La nuova incursione di Destiny 2: L'Eclissi, "La radice degli incubi", debutta oggi



A contendersi il titolo del primato mondiale ci saranno squadre da tutto il mondo





In giornata, Destiny 2: L'Eclissi aprirà i battenti della sua nuova incursione, "La radice degli incubi", a partire dalle 9:00 PST (17:00 italiane). In essa, squadre composte da sei guardiani dovranno affrontare un'antica minaccia che incombe sulla loro casa, giunta da un luogo e un tempo ignoti. "La radice degli incubi" sarà disponibile a tutti i possessori di Destiny 2: L'Eclissi.

Le squadre che competeranno per il primato mondiale e per ottenere ricompense esclusive avranno 48 ore per completare l'incursione, secondo i prerequisiti elencati qui sotto:

L'incursione sarà disponibile in modalità Contesa per 48 ore a partire dalle 9:00 PST (17:00 italiane)

Il Potere dei giocatori sarà sempre di 20 punti inferiore a quello degli scontri, con 1780 come tetto massimo

La prima squadra a completare tutti gli scontri, ad aprire il forziere finale e a tornare in orbita otterrà il titolo del primato mondiale Tutti e sei i membri della squadra vincitrice riceveranno la speciale cintura del primato mondiale

Tutti i giocatori che completeranno l'incursione in modalità Contesa entro 48 ore otterranno un emblema esclusivo

Per trasmettere la corsa al nuovo primato mondiale di Destiny 2: L'Eclissi , Bungie unirà le forze con Twitch Rivals. I Drop di Twitch saranno attivi, garantendo agli spettatori che seguiranno la diretta dell'incursione su Twitch Rivals per almeno due ore un emblema esclusivo.





Inoltre, tutti i giocatori che completeranno l'incursione entro il 21 marzo riceveranno la possibilità di acquistare la giacca esclusiva de "La radice degli incubi", mentre la relativa spilla sarà disponibile per tutta la Stagione della Resistenza. Questi oggetti possono essere acquistati tramite le Ricompense di Bungie.

