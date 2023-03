WILD HEARTS - primo aggiornamento di marzo

Il nuovo kemono Laharback Hellfire arriva oggi in WILD HEARTS con il primo aggiornamento di marzo

Il primo aggiornamento dei contenuti dopo il lancio di WILD HEARTS, gioco di caccia AAA di EA Originals e KOEI TECMO, è ora disponibile per tutti i giocatori su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store. Con l'introduzione di un nuovo Kemono, questo aggiornamento mette i giocatori di fronte a una delle sfide più difficili che abbiano mai affrontato. Più forte e imprevedibile che mai, il nuovo Kemono volatile - una bestia scimmiesca Laharback Hellfire - è apparso sull'isola di Natsukodachi. I cacciatori devono bloccare il torrido inferno prima che riduca tutto in cenere e riportare la tranquillità sull'isola. Una volta completata la prima caccia, il Laharback Hellfire lascerà cadere un talismano con la nuova abilità Soffio Infernale, che aumenterà le possibilità dei giocatori di incendiare le prede e aumenterà la potenza degli attacchi contro i Kemono incendiati. La caccia non finisce oggi! Per il 23 marzo è previsto il secondo aggiornamento dei contenuti di WILD HEARTS, che introdurrà una nuova sottospecie di lupo Grimstalker, parente del temibile Deathstalker, nonché nuove armature, varianti di armi e altro ancora. Inoltre, ad aprile i cacciatori potranno vedere ulteriori nuovi Kemono ad Azuma, tra cui il nuovissimo Murakumo. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi giorni! WILD HEARTS è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S a 79,99 euro e PC via the EA App, Steam and Epic Game Store a 69,99 euro.

Altre News per: wildheartsprimoaggiornamentomarzo