DC Justice League: Caos Cosmico è ora disponibile

Outright Games, il celebre editore di prodotti d'intrattenimento per tutta la famiglia, è lieto di annunciare il lancio diDC Justice League: Caos Cosmico, su licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC.

Questa nuova avventura open world per i fan DC di ogni età è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Per il trailer italiano di lancio:

I fan potranno vestire i panni dei leggendari supereroi DC, Batman, Superman o Wonder Woman, mentre la Justice League unisce le forze per affrontare l'onnipotente Mr. Mxyzptlk, un folletto arrivato dalla quinta dimensione per auto-eleggersi sindaco di Happy Harbor e seminare il caos. Inoltre, potranno esplorare una nuova ambientazione e divertirsi con la nuova interpretazione degli iconici personaggi della Justice League, reimmaginati in stile cartoni animati del sabato mattina. Padroneggia le abilità uniche di ogni supereroe per affrontare nemici insoliti, combattimenti estenuanti e missioni divertenti sia in modalità giocatore singolo che facendo squadra con amici o familiari in una modalità in cooperativa immediata per 2 giocatori.Personalizzare il proprio stile di combattimento non è mai stato così facile con la possibilità di alternarsi tra Batman, Superman o Wonder Woman. Sarà anche possibile migliorare il proprio stile di gioco ottenendo gli Artefatti della Giustizia o completando eroiche missioni secondarie per trovare indizi che permetteranno di scovare supercattivi e luoghi segreti. I più accorti potranno anche scoprire tutti i costumi nascosti nel gioco ispirati ai fumetti DC, che potranno poi essere equipaggiati.

Nel frattempo, incontreranno alcuni dei supercattivi più potenti dell'universo DC, come Bizzarro, Starro il Conquistatore e Clayface, nonché altri membri iconici della Justice League, come Lanterna verde, Cyborg, Flash e Aquaman, che potranno fornire un supporto nei combattimenti.

