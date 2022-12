DC Justice League: Caos Cosmico arriverà nel 2023

Unisci le forze contro il caos in DC Justice League: Caos Cosmico, una nuova avventura di supereroi open world targata DC che arriverà nel 2023

Outright Games è lieta di svelare i primi dettagli e la data di lancio diDC Justice League: Caos Cosmico. Nel gioco, sviluppato su licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC, Outright Games chiama a raccolta tutti i fan DC di ogni età per unire le forze contro il caos in nuovo gioco d’azione e avventura open world che sarà disponibile dal 10 marzo 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Progettato per divertire l'intera famiglia, il gioco consente di vestire i panni del proprio supereroe preferito tra Batman, Superman o Wonder Woman per sconfiggere Mr. Mxyzptlk, il folletto proveniente dalla quinta dimensione, che intende scatenare il caos. Si tratta di uno dei più potenti super cattivi con la capacità di manipolare lo spazio e il tempo, e la tendenza a tirare brutti scherzi. Mr. Mxyzptlk ha evocato Starro il Conquistatore per mantenere occupata la Justice League e autoeleggersi come nuovo sindaco di Happy Harbor.

Come uno dei primi cattivi che la Justice League ha affrontato inThe Brave and the Bold n. 28 del 1960, Starro il Conquistatore, un alieno in grado di controllare la mente, ha scatenato il caos in tutta la città. I giocatori affronteranno una serie di missioni ricche d'azione in cui dovranno sconfiggere orde di nemici usando le abilità specifiche di ogni eroe, dalla Visione termica e il Super soffio di Superman al Tiro della verità di Wonder Woman, così da riportare la pace in città. Vola, usa il lazo e sfreccia in tutta Happy Harbor per completare alcuni enigmi e sbloccare nuovi completi e potenziamenti speciali per personalizzare i tuoi supereroi DC in questa avvincente avventura open world. I giocatori potranno anche interagire con altri membri della Justice League, come Lanterna verde, Cyborg, Flash e Aquaman, che saranno protagonisti di alcuni camei.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/jmSwq6g62jA

I fan potranno giocare aDC Justice League: Caos Cosmico con amici e familiari in una modalità cooperativa "couch" per 2 giocatori affrontando l'emozionante e divertente gameplay insieme.

Beth Goss, CEO di Outright Games ha dichiarato:"Collaborare con DC e Warner Bros. Interactive Entertainment per dare vita a DC Justice League: Caos Cosmico ha sicuramente portato a nuovi livelli il portfolio di Outright Games. I fan adorano questo squadrone di supereroi, la Justice League, motivo per cui siamo davvero entusiasti di includere Mr. Mxyzptlk nella storia del gioco. Mentre Mr. Mxyxptlk cerca di portare caos e guai in Happy Harbor darà vita a una storia tanto divertente quanto avvincente. Volevamo creare un'avventura basata fortemente sui tratti caratteriali dei nostri supercattivi, consentendo ai giocatori di provare super poteri iconici e creando al tempo stesso un'esperienza divertente anche per il pubblico più giovane, a cui presentare l'universo della Justice League."

DC Justice League: Caos Cosmico

sarà disponibile dal 10 marzo 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Altre News per: justiceleaguecaoscosmicoarriverà2023