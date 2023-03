DC Justice League Caos Cosmico Recensione

Un titolo per chi ama giocare in cooperativa



Oggi vi parlo di. Il titolo è sviluppato dae pubblicato da. La trama è semplice. La Justice League finisce sotto il controllo di Starro il Conquistatore aiutato da Mister Mxyzptlk che si è autoproclamato sindaco di Happy Harbour. La Justice League dovrà affrontare il potente folletto, nei panni di Batman, Wonder Woman e, e combattere contro i più potenti super criminali dell'universo DC. Nel titolo, che si presenta come un gioco d'azione in terza persona e con visuale dall'alto, si potrà controllare un eroe alla volta cambiando al momento giusto per sfruttarne le variespeciali.

La città diè costituita da una mappa open world divisa in quartieri che si differenziano per il per livello di potenza dei nemici. Happy Harbour si può esplorare liberamente alla ricerca di collezionabili e level up per ottenere nuove capacità e materiali che aumentano le abilità degli eroi. A supportare il giocatore ci saranno altri eroi, non giocabili, come, Cyborg, Lanterna Verde e Acquaman. Ini combattimenti sono molto dinamici. Infatti, un contorno colorato avvolge i nemici e indica la loro debolezza tra ghiaccio, fuoco, elettricità, ecc. Il giocatore quindi dovrà passare da un super eroe all'altro per attaccare le debolezze dei nemici. Il gameplay è molto semplice e tutto si basa sui combattimenti per proseguire nella mappa. Si potranno usare i poteri dei tre personaggi ma anche usare la vista laser, lanciare batarang e prendere ali nemici. I tre eroi di DC Justice League Caos Cosmico dispongono anche di poteri alternativi e costumi da sbloccare.

Vi sono molti livelli diche possono essere settati a seconda dell'età di chi lo gioca. Le missioni sono lunghe e avvolte un po' ripetitive. Tuttavia, anche se è un titolo per i più piccoli la varietà dei nemici è ottima. In alcune missioni secondarie si potranno incontrare anche nemici noti del mondo DC, comee Clayface. Per i più piccoli è stata introdotta una freccia che indica sempre la direzione giusta da prendere. Presenti varie scene animate che spiegano meglio la trama e arricchiscono il titolo. Il gioco suè tecnicamente molto bello, colorato e gira fluido. I controlli sono semplici e intuitivi ed è completamente doppiato in italiano. Il titolo diverte moltissimo se giocato in cooperativa con amici o genitori e figli.

è un titolo semplice, divertente ma un pò ripetitivo. Di sicuro i piccoli giocatori ameranno la modalità cooperativa locale giocata con amici, fratelli o genitori. DC Justice League: Caos Cosmico è un gioco sviluppato principalmente per i più piccoli e fa il suo dovere molto bene.

Voto 7/10

