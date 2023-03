Guerra Ucraina, Zelensky : una notte difficile

"E'stata una. Un massiccio attacco missilistico in tutto il Paese. Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano Frankivsk, Zhytomyr Vinnytsia. Attacchi a infrastrutture critiche e edifici residenziali". Così il presidente ucraino,, sugli attacchi russi in 10 regioni. "Il nemico (...) cerca di intimidire gli ucraini con queste tattiche patetiche", scrive su Telegram. "Ma questo non li aiuterà.Saranno ritenuti responsabili di tutto ciò che hanno fatto".

A seguito di un attacco delle forze armate di Mosca la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è isolata dalla rete elettrica. Lo comunica Energoatom, avvertendo del rischio incidente. "L'ultima linea di comunicazione tra la centrale nucleare occupata e la rete elettrica ucraina è stata interrotta a causa di attacchi missilistici", si legge nel comunicato dell'azienda di Stato ucraina che controlla le centrali. Attivati i generatori diesel di emergenza che garantiscono l'alimentazione minima necessaria.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di esplosioni nella capitale Ucraina, mentre un'ondata di bombardamenti russi sta colpendo diverse parti del Paese. "Esplosioni nel quartiere Holosiivskyi della capitale, tutte le squadre d'intervento si stanno recando sul posto", ha dichiarato Klitschko sui social media, riferendosi a un'area meridionale della città. Due le vittime. Attacchi russi su diverse zone ucraine, tra cui il porto di Odessa, le aree di Kharkiv e Dnipro,la regione di Mykolaiv Danneggiate moltre infrastrutture.

