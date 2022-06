Guerra Ucraina, Zelensky : è un giorno storico

"Tutti i leader capiscono perché non ci sono negoziati in corso per porre fine alla guerra: solo per la posizione della Russia, che sta solo cercando di intimidire tutti in Europa e continuare con la distruzione dell'Ucraina". Così, nel suo ultimo videomessaggio da lui trasmesso su Telegram, e in cui ha definito la "giornata storica" ??odierna con la visita a Kiev di "quattro potenti Stati europei". "Ho sentito sostegno" per il processo di adesione all'UE, ha aggiunto.

L'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha riferito che 4.481 civili sono stati uccisi dall'invasione russa, mentre 5.565 sono rimasti feriti. Lo scrive Ukrinform. Secondo l'ultimo aggiornamento, le vittime includono 1.739 uomini, 1.159 donne, 119 ragazze e 125 ragazzi, oltre a 40 bambini e 1.299 adulti. La maggior parte dei civili uccisi sono stati vittime di bombardamenti, missili e attacchi aerei.

"Francia e Germania non negozieranno mai con la Russia dietro l'Ucraina", ha affermato il presidente francese Macron da Kiev. "Parliamo con Mosca, ma è Kiev che decide le modalità della pace" "Questa guerra cambierà la storia dell'Europa. L'Ucraina fa parte dell'Europa, sosteniamo la sua candidatura all'Ue". Anche il cancelliere tedesco Scholz ribadisce il suo sostegno all'adesione di Ucraina e Moldova all'UE. "Siamo pronti a fornire anche sistemi missilistici antiaerei e artiglieria".

