Gli equilibri religiosi in Europa orientale sconvolti dalla guerra di Putin in Ucraina. Ortodossi in fuga da Mosca verso Costantinopoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Intervista alla Stampa.it di Giorgio Cella, analista di politica internazionale e autore del libro “Storia e geopolitica della crisi Ucraina. dalla Rus' di Kiev a oggi” Leggi su lastampa (Di giovedì 9 marzo 2023) Intervista alla Stampa.it di Giorgio Cella, analista di politica internazionale e autore del libro “Storia e geopolitica della crisiRus' di Kiev a oggi”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : La posizione dell'Italia ha spostato gli equilibri. Votare serve. - GrandeFratello : Sono in arrivo nuove scottanti rivelazioni che stravolgeranno ancora gli equilibri della Casa ?? Prepariamoci a co… - zerocalcare : 3/ ...e quanto un'esperienza che ci sembra sconosciuta e lontanissima in realtà puo avere per noi le conseguenze di… - LietellalietaM : RT @GiusCandela: Cambiano direttori dei settimanali, manovre in corso per quotidiani, aria di rivoluzione a Mediaset, cambiano tutti gli eq… - Giadahsospesap1 : RT @GiusCandela: Cambiano direttori dei settimanali, manovre in corso per quotidiani, aria di rivoluzione a Mediaset, cambiano tutti gli eq… -