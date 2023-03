Arriva l’Episodio 6 Atto II di VALORANT

L’Episodio 6 Atto II di VALORANT disponibile da oggi con il nuovo agente Gekko



EQUIPAGGIA Dizzy. Usa il pulsante di FUOCO per far volare Dizzy in avanti. Dopo una breve preparazione, Dizzy spara getti di plasma ai nemici nel suo campo visivo. I nemici colpiti dal suo plasma vengono accecati. Quando il potere di Dizzy si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. INTERAGISCI con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un'altra carica di Dizzy dopo un breve periodo di ricarica.

EQUIPAGGIA Wingman. Usa il pulsante di FUOCO per inviare Wingman in avanscoperta alla ricerca di nemici. Non appena Wingman vede un nemico, sprigiona contro di esso un'esplosione stordente. Usa il FUOCO ALTERNATIVO mentre indichi un Punto di piazzamento o la Spike piazzata per ordinare a Wingman di disinnescare o piazzare la Spike. Per piazzare la Spike, Gekko deve averla nel suo inventario. Quando il potere di Wingman si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. INTERAGISCI con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un'altra carica di Wingman dopo un breve periodo di ricarica.

EQUIPAGGIA Mosh. Usa il pulsante di FUOCO per lanciare Mosh come una granata. Usa il FUOCO ALTERNATIVO per lanciarlo dal basso. All'impatto, Mosh si duplica coprendo un'ampia area ed esplode dopo qualche istante.

EQUIPAGGIA Thrash. Premi il pulsante di FUOCO per connetterti alla mente di Thrash e guidarla in territorio nemico. ATTIVA per balzare in avanti ed esplodere, ostacolando i nemici entro un'area ridotta. Quando il potere di Thrash si esaurisce, torna in forma di globulo dormiente. INTERAGISCI con il globulo per raccoglierlo, ottenendo un'altra carica di Thrash dopo un breve periodo di ricarica. Thrash può essere recuperata una volta sola.

Prezzo: 1000 VP

Ricompense principali percorso gratuito

Shorty Tilde

Carta giocatore Epilogo: Record

Spray Dollaroni

Accessorio arma Occhi di gatto

Carta giocatore Centro di addestramento // Due montagne

Operator Tilde

Coltello Tilde

Sheriff Tag

Phantom Topotek

Spray Danza del gatto di Omen

Carta giocatore Centro di addestramento // Modulo furtivo

Accessorio arma Supercroccante

L’Episodio 7 Atto II di VALORANT è disponibile da oggi, e presenta numerose novità, tra cui l’introduzione del 22esimo agente, Gekko. Nato e cresciuto a Los Angeles, Gekko è il nuovo Demolitore di VALORANT che guida un'affiatata cricca di turbolente creature. I suoi amichetti irrompono in territorio ostile, disperdendo i nemici sulla loro strada, con Gekko alle loro calcagna, pronto a recuperarli e ripartire da capo.Con l’Episodio 6 Atto 2 è in arrivo anche la nuova iterazione di Oni, espansione della popolarissima linea di skin rilasciata nel 2020, fortemente ispirata all'antica cultura e mitologia dei samurai giapponesi. I giocatori potranno godersi nuovi aspetti per numerose armi tra cui Vandal, Bulldog, Ares e Frenzy, oltre ad una nuovissima Oni Katana, la Onimaru Kunitsuna.Di seguito, le principali caratteristiche del nuovo Pass battaglia:

