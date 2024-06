Arriva l'Episodio 9 Atto I di VALORANT,

Oggi Riot Games e VALORANT hanno svelato Ali sognanti di Evori, una nuovissima linea di modelli in arrivo con l’Episodio 9 Atto I e pronta a introdurre amichevoli famigli dai poteri magici pronti ad aiutare il vostro arsenale in battaglia. Accompagnate da famigli con personalità distinte, le armi incluse nella linea di modelli sono Vandal, Spectre, Odin, Ghost e un nuovo archetipo di arma da mischia, la bacchetta Incanto di Evori. Ali sognanti di Evori è solo una delle novità in arrivo con l’Episodio 9 Atto I, che da domani 26 giugno esordirà in VALORANT.

Ad attendere i giocatori ecco anche un Pass Battaglia nuovo di zecca, che al prezzo di 1000VP offrirà oggetti come il Phantom Convergenza, il Classic Bubble Pop, lo spray Che paura e tanto altro:

Percorso gratuito

¦ Classic Bubble Pop

¦ Spray Che paura

¦ Accessorio arma Tanghulu

¦ Carta Dream Bubble

¦ Carta Epilogo: Questo bot fa sul serio

Percorso a pagamento

¦ Phantom Convergenza

¦ Bastoncino luminoso Bubble Pop

¦ Vandal Bubble Pop

¦ Bulldog Brigata Bombo

¦ Carta Di nuovo a casa // Viper

¦ Carta Ricordi smarriti

¦ Spray Il potere dei cinque

¦ Spray Sagra dell'accecamento

¦ Accessorio arma Brimstone ghiacciolo

Con le Ali sognanti di Evori, ogni arma avrà il proprio famiglio: Evori, la farfalla; Lunari, la gatta; Solari, il topo; Terrari, il coniglio; Amari, l'orsa. I giocatori verranno accompagnati da questi famigli che si trasformeranno con animazioni ed emote per tutto il corso della partita, a seconda delle azioni del giocatore. Inoltre, ogni arma presenterà una bellissima e luccicante animazione di equipaggiamento, visibile quando i giocatori la evocheranno in battaglia, e un effetto finale che trasforma la mappa in un cielo notturno stellato con una musica esclusiva. Ogni arma avrà un colore predefinito (con quattro opzioni di colore!), che permetterà ai giocatori di coordinarsi e assemblare un'esclusiva squadra di Ali sognanti con gli amici.

La creazione di questa linea di modelli ha attraversato diverse fasi, come confermato da Laura Baltzer, responsabile del prodotto: “Non abbiamo deciso da subito di associare dei famigli a queste armi! Nelle bellissime fasi iniziali del concepimento di questa linea di modelli, non c'erano le piccole creature che vi avrebbero accompagnato nel viaggio. Ora è difficile immaginare questi modelli senza di loro, poiché sono diventati parte integrante di ciò che rende questa collezione speciale. Inoltre, all'inizio non erano neanche così carini. Abbiamo esplorato moltissime versioni di questi animaletti, in termini di aspetto. Creature elementali, blob amorfi... persino Mirtillo (da uno degli spray e delle decalcomanie delle mappe) è stato preso in considerazione. Siamo arrivati a questo punto perché volevamo che i giocatori potessero ritrovare aspetti della propria personalità e delle proprie emozioni in questi famigli. Quindi, chiunque può scegliere quello che li rappresenta di più e brillare proprio come loro!”.

L'Atto I dell'Episodio 9 inizia il 26 giugno 2024.