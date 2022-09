VALORANT - EPISODIO 5: ATTO II, CRONOVUOTO

Nel corso delle ere, solo pochi prescelti hanno brandito la potenza di Cronovuoto. Nazioni e civiltà sono state create, conquistate o cancellate dalla storia con il suo potere. Oggi è una reliquia sacra che molti considerano, erroneamente, magica. I più non comprendono che si tratta di un'antica tecnologia lasciata ai posteri, un ricordo della massima vetta dell'innovazione scientifica, ormai perduta nel tempo.



Non perdetevi la serie di aspetti Cronovuoto, dal 21 settembre su VALORANT.





Obiettivi tematici



Magico-tecnologico, Futuristico, Sferico, Elegante

Caratteristiche principali



Trasformazione, animazioni, effetti visivi





Armi:





Phantom Cronovuoto

Vandal Cronovuoto

Punto d'origine (arma da mischia)

Sheriff Cronovuoto

Judge Cronovuoto

Carta Cronovuoto

Spray Cronovuoto

Accessorio arma Cronovuoto

Arma da mischia

Livello 1 - Modello, animazioni ed effetti visivi personalizzati

Livello 2 - Animazione di esame, effetti visivi e audio personalizzati

Variante 1 - Verde

Variante 2 - Rossa

Variante 3 - Nera

Livello 1 - Modello personalizzato; mirino personalizzato; proiettili personalizzati

Livello 2 - Effetti visivi della vampata ed effetti sonori personalizzati

Livello 3 - Effetti e audio personalizzati per animazioni di inattività, equipaggiamento, ricarica ed esame

Livello 4 - Stendardo uccisione ed effetto finale

Variante 1 - Verde

Variante 2 - Rossa

Variante 3 - Nera

Prezzo: 8700 VPInclude:Di seguito, alcuni approfondimenti in compagnia degli sviluppatori:RISPOSTA: L'obiettivo era quello di creare un'arma fantascientifica con un'esperienza unica. Volevamo mostrare qualcosa che potesse essere considerato tecnologicamente avanzato e al contempo sfarzoso. Ispirandoci alla storia di Dedalo e del labirinto del Minotauro, abbiamo puntato a trasmettere un senso di potere e mistero, e la sensazione di possedere un tesoro proibito. Volevamo creare un'arma che fosse una reliquia dagli antichi poteri.Stefan Jevremovic, direttore artisticoRISPOSTA: Oro. Asgard. Il potere degli dei. E una domanda: e se realizzassimo il modello arma Drip che avevamo nella beta? Adesso non direste mai che c'è un collegamento tra le due cose, ma Cronovuoto è nata ispirandosi alle divinità norrene. Da lì, si è evoluta in qualcosa di meno appariscente e più lussuoso, di design. Abbiamo cercato di realizzare qualcosa che non avessimo fatto prima. Molte delle nostre armi precedenti avevano sfere o motivi circolari, così ci siamo chiesti cosa avremmo potuto fare di diverso. Quale altra direzione potevamo esplorare? Basandoci su quello che potevamo fare con animazioni ed effetti visivi, ci siamo inventati un elemento mobile che incanta l'occhio ma non distrae. È come un giocattolo cinetico da scrivania, è gradevole e appagante, spinto da una forza controllata e incontrollabile allo stesso tempo.Victoria Kim, produttriceRISPOSTA: Non è stato facile animare le armi, perché volevamo provare qualcosa di nuovo. Volevamo davvero creare qualcosa che sembrasse fluido e potente, ma senza distrarre troppo. L'idea era far sì che ogni strato della sfera si muovesse in modo indipendente, e anche se c'è voluto un po' per riuscirci il risultato finale ci ha lasciati a bocca aperta. Inoltre, quando abbiamo deciso di aggiungere gli effetti visivi all'interno, il tutto è diventato ancora più incredibile. Secondo la mia modesta opinione, questa linea di modelli è una delle più affascinanti che abbiamo creato, e tutto grazie al fantastico lavoro di questo team.Victoria Kim, produttrice

