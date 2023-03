ASUS annuncia i monitor ROG Swift 360Hz PG27AQN

Il monitor gaming per l'eSport a 1440p più veloce al mondo offre un pannelloUltrafast IPS da 27" a 360 Hz, NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Reflex Analyzer

PUNTI CHIAVE

·Monitor gaming eSport 27" QHD (2.560x1.440 pixel) con tecnologia ASUS Ultrafast IPS che assicura il più veloce tempo di risposta in assoluto tra i monitor LCD

·Il supporto nativo NVIDIA G-SYNC garantisce giochi eccezionalmente fluidi e privi di artefatti con frequenza di refresh fino a 360 Hz

·NVIDIA Reflex Analyzer offre una misurazione accurata della latenza del sistema

· La funzionalità Esports dual-mode consente ai gamer di giocare sfruttando la piena risoluzione dello schermo oppure scegliere una diagonale ridimensionata di 25" con risoluzione di 1080p o di 2.368x1.332 pixel

ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia la disponibilità in Italia del monitor gaming eSport ROG Swift 360Hz PG27AQN. Il nuovo monitor consente ai pro e a tutti i competitive gamer di sfruttare al meglio le più recenti e potenti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 40 per riprodurre anche i più recenti ed esigenti titoli ad una risoluzione di 2.560x1.440 pixel (1440p) con un’incredibile frequenza di refresh di 360 Hz. Il nuovo ROG Swift 360Hz PG27AQN è dotato della tecnologia ASUS UltraFast IPS per offrire il tempo di risposta più rapido di qualsiasi altro display LCD attualmente disponibile. Inoltre, vanta il supporto nativo NVIDIA G-SYNC e l'integrazione di NVIDIA Reflex Analyzer per garantire immagini senza strappi e una latenza di sistema di soli 10 millisecondi nei migliori titoli di eSport quando impiegato in abbinamento ad un PC con schede video GeForce RTX serie 40.

Il nuovo standard per gli eSport

ROG Swift 360Hz PG27AQN è dotato di un pannello ASUS UltraFast IPS da 27 pollici 1440p in grado di supportare frequenze di refresh fino a 360 Hz. La nuova proposta offre indubbi vantaggi per il competitive gaming: i ricercatori NVIDIA hanno scoperto che l'utilizzo di un display 1440p da 27 pollici può migliorare la precisione della mira fino al 3%, rispetto a quanto ottenibile su un display 1080p tradizionale da 24 pollici.

Lainclude tre caratteristiche chiave che le consentono di assicurare il tempo di risposta più basso in assoluto rispetto a qualsiasi monitor LCD attualmente disponibile. Per fare ciò utilizza unche offre una maggiore birifrangenza e una minore viscosità, consentendo ai cristalli liquidi di ruotare più rapidamente e creare spazio per il passaggio della luce. In secondo luogo, il pattern dei nuovi cristalli liquidi è stato ottimizzato per massimizzarne l'efficienza.

In precedenza, infatti, i cristalli erano allineati parallelamente alla superficie del polarizzatore. La nuova disposizione invece consente ai cristalli liquidi di ruotare più velocemente, consentendo un tempo di risposta più basso. I display convenzionali utilizzano inoltre un driver di tensione a strato singolo per muovere i cristalli liquidi dall'angolo in alto a sinistra a quello in basso a destra. Il PG27AQN presenta un driver di tensione dall’innovativo design a doppio strato; quindi, i cristalli liquidi ruotano simultaneamente dagli angoli in alto a sinistra e in basso a destra per un'immagine più fluida e coerente.

Prestazioni ultra-reattive



Il supporto NVIDIA G-SYNC integrato in ROG Swift 360Hz PG27AQN consente ai giocatori di sperimentare gameplay incredibilmente fluidi e senza strappi a frequenze di aggiornamento che si spingono fino a 360 Hz e con scie di movimento eccezionalmente contenute. Inoltre, NVIDIA Reflex Analyzer analizza la latenza del sistema end-to-end per una misurazione precisa delle prestazioni del PC. I gamer apprezzeranno anche la funzione Esports Dual Mode che consente di giocare con un’immagine dalle dimensioni più contenute, selezionando una più familiare diagonale dello schermo da 25 pollici e risoluzione 1080p o innalzando la qualità dell’immagine fino a una risoluzione super nitida di 2.368x1.332 pixel.

Tecnologia HDR

La tecnologia HDR permette a ROG Swift 360Hz PG27AQN di raggiungere una gamma di colori più ampia e un contrasto più elevato rispetto ai monitor tradizionali, consentendo al monitor di visualizzare bianchi più luminosi e neri più intensi per far risaltare i dettagli come mai prima d'ora. Una luminosità di picco di 600 nit consente al PG27AQN di soddisfare i requisiti di. Le immagini dunque scorreranno sempre veloci, mentre anche la resa cromatica sarà superlativa, e i colori eccezionalmente fedeli e realistici.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

è già disponibile sull’ eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store , i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico di

