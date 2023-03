Evento Collezione Guardia Imperiale Apex Legends

Difendi e proteggi i tuoi compagni con stile: EA e Respawn hanno rivelato oggi il nuovissimo evento collezione Apex Legends Guardia Imperiale, attivo dal 7 al 21 marzo. L'evento prevede l'introduzione della playlist permanente Mixtape, skin leggendarie per personaggi e armi, il Cimelio di Wraith "Hope's Dawn" e altro ancora. Indossate l'armatura di un guardiano e affrontate con coraggio le minacce nel nuovissimo trailer dell'evento Imperial Guard Collection, visibile ora su YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=AS9SbAbEQSE Ulteriori dettagli sull'evento sono disponibili di seguito o nel post qui: Mixtape - Dimostra la tua bravura con Mixtape, una playlist permanente con una rotazione di Deathmatch a squadre, Controllo e Corsa alle Armi, il modo perfetto per affinare le tue abilità e dimostrare la tua forza nelle Terre Esterne.

Oggetti dell'evento - Affina il tuo guardiano interiore con la possibilità di sbloccare 24 cosmetici a tempo limitato, tra cui le skin leggendarie di Wraith, Revenant, Octane, Gibraltar, Loba e Wattson. Ulteriori oggetti possono essere guadagnati con la traccia delle ricompense dell'evento e i giocatori che sbloccano tutti e 24 i cosmetici prima della fine dell'evento riceveranno il Cimelio di Wraith "Hope's Dawn". Apex Legends: Baraonda è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.

