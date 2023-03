Metroid Prime Remastered: l'eroina più longeva dei videogiochi fa ritorno

Samus Aran indossa nuovamente la Tuta Energia e si prepara a proteggere Tallon IV in una veste del tutto rinnovata.



La classica avventura in prima persona della cacciatrice di taglie più famosa dello spazio sbarca il 3 marzo su Nintendo Switch anche in versione su scheda.



Continua la missione per sconfiggere le minacce extraterrestri della protagonista femminile dei videogiochi più iconica e longeva di sempre.



Metroid Prime è tornato, adesso anche in versione su scheda! La missione in prima persona su Tallon IV di Samus Aran, che ha visto la luce su GameCube, rinasce su Nintendo Switch in una veste del tutto migliorata. Metroid Prime Remastered segna la riapparizione di un’importantissima icona del mondo videoludico: comparsa per la prima volta nel 1986 con Metroid su Nintendo Entertainment System, la cacciatrice di taglie intergalattica Samus è stata infatti uno dei primi personaggi femminili a comparire sul piccolo schermo.

Non da meno, è stata protagonista di uno dei finali di gioco più sorprendenti della storia videoludica: Samus, infatti, si è rivelata solo nella parte conclusiva del primo capitolo di questa saga, presentandosi fin da subito come una combattente che nulla aveva da invidiare ai suoi valorosi colleghi eroi. Nonostante sia passato oltre un trentennio, è giunto ancora una volta il momento di indossare l’iconica Tuta Energia per combattere i pirati spaziali e mantenere l’equilibrio interplanetario.



Il pianeta Tallon IV ha ancora bisogno di aiuto! Una località aliena tanto affascinante quanto ostile attende di essere esplorata in tutta la sua rinnovata bellezza e con i suoi intriganti labirinti e pericoli. Vette innevate, laghi di fuoco, rovine antiche e fitte foreste sono solo alcuni dei paesaggi che sarà possibile esplorare per svelare i misteri e la storia di un luogo minacciato da una sostanza tossica prodotta da spietati esperimenti scientifici.



Per avere la meglio e sopravvivere alle avversità, bisognerà sfruttare le risorse del territorio e ampliare il proprio arsenale, ottenendo potenziamenti indispensabili a raggiungere zone inesplorate e a superare i pericoli extraterrestri, inclusi i Metroid che cercheranno di risucchiare le energie della cacciatrice. Il Braccio Cannone, la Morfosfera, i raggi e i visori tornano all’azione per rivivere in alta definizione la prima avventura in 3D di Samus, migliorata non solo nell’aspetto e nell’audio, ma anche nei controlli. La modalità di gioco classica che ha scritto la storia su GameCube, si ripropone infatti con uno schema di comandi a doppio stick che potrà essere completamente sostituito alle meccaniche originali, combinato o, per i più tradizionalisti, ignorato.



A pochi giorni dalla festa che celebra le donne, l’icona femminile virtuale che ha ispirato generazioni di videogiocatrici (e non solo) torna su Nintendo Switch con un’edizione fisica che troverà sicuramente il suo spazio speciale nelle librerie di tutti i fan. Dopo il grande consenso ottenuto dalla versione digitale, dal 3 marzo sarà possibile acquistare Metroid Prime Remastered su My Nintendo Store e nei negozi, giocando in mobilità con ancora più gusto e vivendo un’esperienza di gioco varia, completa e ricca di contenuti.



