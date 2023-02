L’INTREPIDA CACCIATRICE DI TAGLIE SAMUS ARAN

TORNA IN VESTE RINNOVATA

IN METROID PRIME REMASTERED!





Questa classica avventura in prima persona sbarca su Nintendo Switch

in una veste rinnovata – da oggi sul Nintendo eShop



Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch, una versione rimasterizzata in HD di Metroid Prime per Nintendo GameCube, è da oggi disponibile in versione scaricabile nel Nintendo eShop, mentre la versione su scheda arriverà nei negozi il 3 marzo.In questo gioco, il Metroid Prime originale è stato rimasterizzato per Nintendo Switch e, con audio migliorato, grafica in HD rinnovata, illustrazioni sbloccabili e nuove opzioni per i comandi, la prima avventura in 3D di Samus raggiunge nuove vette. Attraverso il nuovo schema di comandi a doppio stick, è possibile prendere la mira con i comandi di movimento, passare allo schema classico o scegliere una via di mezzo: il metodo di gameplay è nelle mani del giocatore. Grazie alle caratteristiche di Nintendo Switch è inoltre possibile giocare a questo classico in mobilità.Samus si trova sul pianeta solitario Tallon IV, sulle tracce di quella che sospetta essere l’attività degli Space Pirate. Questa ricerca la porterà dalle rigogliose lande di Tallon alle antiche Rovine Chozo, dal glaciale silenzio di Phendrana ai geyser di magma delle Grotte Magmoor. Ognuna delle incredibili ambientazioni prevede la presenza di nemici e di ostacoli da superare. Questa differenziazione non solo serve a suddividere il gioco in parti ben definite, ma è stata studiata per permettere un’esperienza di gioco varia e ricca di contenuti. E anche il suono ha delle caratteristiche eccezionali: la colonna sonora pervade ogni ambientazione con effetti d’atmosfera e musiche inquietanti e soprannaturali.In Metroid Prime la parola d’ordine è “sopravvivenza”. Durante le imprese su Tallon IV, Samus dovrà trovare nuove armi per poter continuare la sua ricerca e affrontare i vari nemici. Con il Braccio Cannone di Samus potrà eliminare creature aliene, Pirati Spaziali potenziati e i Metroid, che cercheranno di risucchiare la sua energia. Per sopravvivere alle minacce aliene costantemente in agguato sarà necessario sfruttare tutte le risorse a disposizione, come il Raggio Gelo, i missili e vari tipi di visori.Metroid Prime Remastered per Nintendo Switch, una versione rimasterizzata in HD di Metroid Prime per Nintendo GameCube, è da oggi disponibile in versione scaricabile nel Nintendo eShop, mentre la versione su scheda arriverà nei negozi il 3 marzo.

Video collegati:https://www.youtube.com/watch?v=4xBChl9vnTU



Altre News per: metroidprimeremastered