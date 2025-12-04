Metroid Prime 4: Beyond è ora disponibile

Metroid Prime 4: Beyond è il nuovo capitolo della saga Metroid Prime, distintasi fin dal debutto su GameCube per la capacità di stravolgere le avventure 3D in prima persona, spostando l’attenzione dalle fasi di pura azione e portandola verso una connessione più profonda con l’ambiente di gioco. Una direzione audace, capace di mantenere l’idea che ha letteralmente definito un genere, quello dei metroidvania, caratterizzato dalla necessità di esplorare fitte mappe e di ottenere abilità fondamentali per raggiungere nuove aree di gioco. Un ritorno atteso da quasi un ventennio che, dal 4 dicembre, vede protagonista, ancora una volta, la leggendaria cacciatrice di taglie Samus Aran, l’eroina più longeva della storia dei videogiochi.

Metroid Prime 4: Beyond è disponibile sia su Nintendo Switch, sia su Nintendo Switch 2, dove sarà possibile giocare in versione potenziata con risoluzione fino a 4k in modalità TV e frame rate fino a 120 fps, a seconda che si scelga di giocare in modalità qualità, per un maggiore dettaglio visivo, o in modalità prestazioni, per dare priorità a un gioco più fluido. Inoltre, per sessioni di gioco più precise, con la Nintendo Switch 2 Edition sarà possibile sfruttare i comandi in stile mouse dei Joy-Con 2, passando, con una semplice rotazione del Joy-Con 2, alla modalità di gioco classica.

Un incidente causato da un attacco improvviso del soldato Sylux al Centro di Ricerca UTO, ha portato Samus Aran, una delle migliori cacciatrici di taglie della galassia, a risvegliarsi sul pianeta sconosciuto Viewros: un luogo ricco di misteri e insidie che costringeranno l’eroina a trovare un modo per lasciare il pianeta. Contaminato dai resti di un’antica civiltà, il pianeta presenterà svariate regioni da esplorare, come Selva Furiosa, Officina Voltaica, Cintura Glaciale e Bacino Magmatico.

Affrontando nemici e scansionando l’ambiente con il Visore Scan, per raccogliere informazioni indispensabili a scoprire cosa sia accaduto in passato, Samus dovrà sopravvivere con l’aiuto dei membri della Federazione Galattica che incontrerà nel corso dell’avventura. Per farlo, potrà contare anche sul suo arsenale dotato di abilità già conosciute, come il Raggio Energia, il Lanciamissili, lo scatto e la Morfosfera, ma non mancheranno nuovi misteriosi poteri: le Abilità Psiche, che permetteranno all’eroina di utilizzare il Raggio Controllo e il Guanto Psiche per accedere ad aree inizialmente inaccessibili e risolvere gli enigmi del posto. Inoltre, per facilitare l’esplorazione del pianeta, Samus potrà fare affidamento su Vi-O-La, un artefatto lasciato da un’antica civiltà che le permetterà di percorrere in lungo e in largo l’insidiosa Valle di Sol.

Metroid Prime 4: Beyond può essere acquistato in versione digitale, sia per Nintendo Switch, sia per Nintendo Switch 2, sul Nintendo eShop, direttamente dalla console di riferimento. Inoltre, il gioco può essere acquistato sia in versione digitale, sia in versione fisica dal My Nintendo Store, dove saranno presenti anche gli amiibo esclusivi di Samus, di Sylux e di Samus e Vi-O-La. Tutto è pronto per l’atteso ritorno della cacciatrice di taglie Samus Aran, in una delle saghe più apprezzate di sempre.