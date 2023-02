IL GRUPPO LEGO FESTEGGIA I PAPÀ CON IDEE REGALO IN FORMATO MATTONCINO, PERFETTE PER OGNI TIPO DI PASSIONE!

Si sa, il papà è sempre il papà, e quale momento migliore per farlo sentire speciale se non la festa che lo celebra? Il 19 marzo è ormai alle porte ed è giunto il momento di pensare a un regalo originale che lo stupisca.Il Gruppo LEGO propone delle idee regalo in grado di soddisfare ogni passione, qualunque essa sia! Inoltre, un dono in formato mattoncino ha un valore doppio: oltre che a stupire i papà, sono perfetto per trascorrere del tempo insieme, all’insegna della creatività e del divertimento.

Che la forza sia con te…papà! Per i papà appassionati diStar Wars: The Mandalorian che sognano viaggi nelle galassie lontane lontane, il Casco del Mandaloriano LEGO® Star Warsè il regalo perfetto. Il modello ricrea fedelmente l’iconico casco del leggendario cacciatore di taglie Din Djarin con minuziosi dettagli e la combinazione di diverse tonalità di grigio che ne evidenziano i contorni e la lucentezza dell’armatura beskar. Questo set è stato ideato per permettere agli appassionati di viaggiare con la fantasia, attraverso un’esperienza di costruzione super coinvolgente che, una volta terminata, potrà essere orgogliosamente esposta. Per i papà appassionati di arte Per tutti i papà e i bambini che condividono la passione per l’arte e che amano visitare musei insieme, il Gruppo LEGO ha la proposta giusta per un pensiero che stupirà:Hokusai: La Grande Onda LEGO® Art.Il set offre un’esperienza di costruzione immersiva, in grado di regalare un momento di relax e di distacco dallo stress della vita quotidiana. Il modello, con i suoi 1.810 mattoncini, ricrea in maniera dettagliata l’iconica opera realizzata su legno nel 1839.

Un supereroe per un supereroe! I supereroi esistono e sono tra di noi…i papà! Con il setSanctum Sanctorum LEGO® Marvel,i Marvel addicted possono catturare la magia del Doctor Strange. Questo set, con i suoi 2.708 pezzi, replica fedelmente il Sanctum Sanctorum e alcune delle iconiche scene dei film Avangers: Infinity War e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Per ogni supereroe c’è però un piccolo aiutante al suo fianco: i papà e bambini possono inventare storie con le 9 minifigure di Doctor Strange, Wong, Iron Man, Spider-Man, Fauce d’Ebano, Mordo, Sinister Strange, Zombie Strange e Scarlet, e divertirsi con i dettagli realistici di questo set. Super Mario che passione! Il potente Bowser LEGO® Super Marioè il regalo perfetto per tutti coloro che vogliono rivivere il divertimento delle avventure dell’idraulico in salopette più amato. Questo set riproduce fedelmente il re dei Koopa, con i suoi aculei sul carapace, il lanciafiamme e i pulsanti di controllo che permettono a Bowser di muoversi. Con i suoi 2.807 pezzi, il set è ricco di sorprese per vivere un’avventura indimenticabile da costruire insieme! 3,2,1…Scaldate i motori!

Per tutti quei papà che amano le sfide a quattro ruote, il Gruppo LEGO ha pensato alcuni set da costruire insieme ai propri bambini per sfrecciare a bordo di una fiammante auto da corsa ma…in vero stile LEGO!

La Ferrari Daytona LEGO®Technic (42143) è uno straordinario modellino dal design raffinato e ricco di funzionalità, destinato a conquistare il primo posto nel cuore di tutti i collezionisti. Per tutti gli appassionati di motori e LEGO, sarà una vera e propria sfida all’ultimo mattoncino.

Se invece il vostro papà è team Bugatti, il Gruppo LEGO ha pensato anche a lui, con laBugatti Bolide LEGO® Technic (42151):look grintoso con livrea gialla e nera, motore W16 funzionante, sterzo e portiere ad ala di gabbiano sono solo alcuni dei dettagli del modellino, tributo all’avanguardia ingegneristica e stilistica della casa automobilistica francese.

Infine, se invece volete stupire il vostro papà con una McLaren, il Gruppo LEGO e l’azienda automobilistica, in occasione del 60° anniversario, hanno lanciato il primo double pack LEGO Speed Champions con due delle auto più iconiche della scuderia: laMcLaren F1 LM e la McLaren Solus GT (76918).

