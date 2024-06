LEGO LANCIA IL SET LAMBORGHINI COUNTACH 5000 QUATTROVALVOLE

Oggi il Gruppo LEGOamplia la collezione di veicoli LEGO® Icons con la presentazione dellaleggendaria LEGO® Icons LamborghiniCountach 5000 Quattrovalvole . Si tratta di una macchina conosciuta per lasua artigianalità, il design mozzafiato e le prestazioni eccezionali, che hadefinito l'era delle super sportive, e la replica in mattoncini non è da meno.

I fan si possonoimmergere nel regno dell'eccellenza automobilistica con il set LEGO IconsLamborghini Countach 5000 Quattrovalvole e la sua gamma di caratteristicheautentiche. Il modello include cruscottodigitale dettagliato, sterzo funzionante, bagagliaio e cofano posteriore, oltrea un motore V12 davvero dettagliato.

Cerchi profondi, grandi fanaliposteriori e un elegante spoiler posteriore aggiungono autenticità e danno vitaa un accattivante set da esporre a casa o in ufficio. Proprio come l'iconicasupercar, la LEGO Icons Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole presenta lasua caratteristica unica: le distintive portierea forbice che funzionano e si aprono verso l'alto.

Con questo modello, icollezionisti e gli appassionati di motori possono costruire un pezzo unicodella storia delle supercar che rispecchia in pieno il lusso e la tecnologia originali del marchio Lamborghini.