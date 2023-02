DC Justice League nuovo trailer

Outright Games, in collaborazione con Warner Bros.Interactive Entertainment per conto di DC, ha pubblicato oggi un nuovo ed epico trailer di gioco perDC Justice League: Caos Cosmico, che svela maggiori dettagli sull'imminente gioco d'avventura e superpoteri.

In uscita il 10 marzo 2023, questo nuovo gioco d'azione e avventura open world è stato creato per far divertire i fan della Justice League di ogni età. Sarà possibile librarsi in volo nella modalità giocatore singolo o fare squadra e combinare le proprie abilità con una modalità cooperativa in stile "couch" per 2 giocatori. Il nuovo trailer di gioco mostra in anteprima alcune nuove ambientazioni, oltre alla gamma di supercattivi, dando anche un primo sguardo agli Artefatti della Giustizia e ai costumi di gioco collezionabili.

Per il trailer:

https://youtu.be/XHorLX98DmU

DC Justice League: Caos Cosmico - Caratteristiche del nuovo trailer di gioco

Il nuovo trailer svela alcuni nuovi dettagli dell'esperienza di gioco avvincente e ricca d'azione del titolo.

Mostra anche uno sguardo ravvicinato alla nuova ambientazione Happy Harbor, a cui si affiancheranno anche ambientazioni più insolite e misteriose.

Inoltre, sarà possibile scoprire alcuni tipi di nemici decisamente inusuali, oltre a dare una prima occhiata alla battaglia contro gli scagnozzi di Mr. Mxyzptlk e altri supercattivi.

Conosci meglio i membri della Justice League giocabili: Superman, Wonder Woman e Batman, scoprendo le loro abilità uniche.

Personalizza il tuo stile di gioco con costumi classici, simpatici e folli, sbloccabili per tutti i personaggi giocabili.

Gioca come preferisci sfruttando gli Artefatti della Giustizia, alcuni potenti oggetti di attacco e difesa, come l'arco di Green Arrow e il mantello di Raven.

Gli Artefatti della Giustizia si possono trovare affrontando i nemici e completando le missioni. Potranno quindi essere equipaggiati per garantire ai propri supereroi una vasta gamma di potenziamenti delle statistiche.

Informazioni generali su DC Justice League: Caos Cosmico

Outright Games presentaDC Justice League: Caos Cosmico. Sviluppato su licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC.

Il gioco sarà disponibile dal 10 marzo 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam.

Vesti i panni di alcuni celebri supereroi come Batman, Superman o Wonder Woman per sconfiggere Mr. Mxyzptlk, il folletto proveniente dalla quinta dimensione, e il potente Starro il Conquistatore.

I giocatori affronteranno missioni ricche d'azione in cui dovranno sconfiggere orde di nemici usando le abilità specifiche di ogni eroe per riportare la pace.

Librati in volo nella modalità giocatore singolo o fai squadra e combina le tue abilità con una modalità cooperativa in stile "couch" per 2 giocatori.

Omaggio con l'acquisto

Solo per un periodo limitato, DC Justice League: Caos Cosmico includerà un portachiavi esclusivo dedicato a un personaggio, disponibile unicamente con la versione retail per Nintendo Switch.

I portachiavi saranno contenuti in una speciale busta di DC Justice League: Caos Cosmico e saranno adatti ai bambini di almeno 3 anni.

L'offerta è disponibile in tutti i paesi (tranne la Germania) e può essere riscattata solo con una copia retail del gioco per Nintendo Switch.

L'offerta sarà disponibile fino a esaurimento scorte, ma valida unicamente per le copie Nintendo Switch di DC Justice League: Caos Cosmico.

Sarà presente uno dei quattro personaggi disponibili: Superman, Batman, Wonder Woman o Cyborg.

