DIGIMON WORLD: NEXT ORDER TORNA SU NINTENDO E PC

Originariamente uscito nel 2017, il gioco mette i fan nei panni di un DigiDestined, con il compito di ricostruire il Mondo Digitale che è nel caos più totale. Per essere aiutati in questa missione, i giocatori saranno in grado di trovare e reclutare oltre 200 Digimon che dovranno essere nutriti, allenati e con cui si dovrà costruire un legame.



La città di Floatia servirà come hub e verrà sviluppato dai giocatori: un luogo dove si potranno reclutare i Digimon, migliorare i palazzi e le costruzioni, far crescere le colture e sviluppare la città in un’estesa metropoli.



Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato cheDIGIMON WORLD: NEXT ORDER sarà disponibile dal 22 febbraio 2023 su Nintendo Switch e PC.

