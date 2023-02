Suicide Squad: Kill the Justice League, nuovi video di gameplay e dietro le quinte

Disponibile anche un nuovo speciale dietro le quinte con i commenti di Rocksteady Studios

Warner Bros. Games e DC hanno pubblicato ieri seraun nuovo video di gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, losparatutto in terza persona che combina avventura e azione sviluppato da Rocksteady Studios.Il video svela altri dettagli dei combattimenti ad alta intensità del gioco, ambientati nel vasto open world esplorabile di Metropolis infestato dalle forze ostili di Brainiac. La presentazione del gameplay, che si può sperimentare da soli o in modalità cooperativa online per quattro giocatori, offre uno sguardo approfondito sul caos che si può generare, con tutte le abilità trasversali e gli attacchi unici di ciascun membro della Squad ben in evidenza. Che i giocatori preferiscano le acrobazie selvagge di Harley Quinn, i potenti guizzi di King Shark, i colpi aerei da cecchino di Deadshot o la forza fulminea di Capitan Boomerang, ogni personaggio offre abilità diverse specifiche per il proprio tipo di caos.

Puoi trovare il video di gameplaydi Suicide Squad: Kill the Justice Leaguededicato alla modalità co-op qui:https://youtu.be/C-XnWLwSPJI

Insieme al nuovo video di gameplay è stato pubblicato anche uno speciale dietro le quinte in cui alcuni membri del team dei Rocksteady Studios spiegano il mondo diSuicide Squad: Kill the Justice League e approfondiscono elementi e personaggi centrali del gioco, parlando anche di com'è stato far uscire la Squad dal manicomio Arkham Asylum per inserirla in una dinamica metropoli del futuro come Metropolis. Il video accenna anche ai programmi dello studio in termini di nuovi contenuti dopo il lancio: oltre alla campagnabasata sulla storia e all'esperienza legata all’open world, dopo l'uscita il gioco vedrà aggiornamenti stagionali regolari per espandere la storia con nuove missioni e personaggi da conquistare. Tutto questo sarà disponibile sotto forma di aggiornamenti gratuiti per i giocatori di Suicide Squad: Kill the Justice League nel corso di diverse stagioni post-lancio. Ogni stagione comprenderà anche un pass battaglia puramente cosmetico per ottenere nuovi costumi, emote e altri articoli con cui personalizzare in modo unico i membri della Squad.

Lo speciale dietro le quinte di Rocksteady Studios perSuicide Squad: Kill the Justice League Rocksteady è disponibile qui: https://youtu.be/xm7Hya5o1Ig

Suicide Squad: Kill the Justice League

è uno sparatutto d'azione-avventura in terza persona che sfugge alle etichette di genere. Al suo interno, i giocatori vestono i panni diHarley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton),Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark(alias Nanaue), che devono unire le forze per sconfiggere i supereroi DC più potenti del mondo, la Justice League. Il gioco sarà disponibile in tutto il mondo il 26 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

