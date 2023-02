GIANTS SOFTWARE ANNUNCIA FARMING SIMULATOR 23

PER NINTENDO SWITCH E MOBILE

Nuovi raccolti e animali per sviluppare un impero agricolo: l’editore e sviluppatore GIANTS Software annuncia Farming Simulator 23 in uscita il 23 maggio per Nintendo Switch™ e i dispositivi mobili. Con tante nuove caratteristiche in uno scenario open-world, GIANTS Software fornisce tutto il necessario al “family-friendly” Farming Simulator 23 per diventare un punto di riferimento per i giochi di simulazione, che possono essere giocati ovunque.

MACCHINARI AUTENTICI & BENI DI VALORE

Farming Simulator 23 è il seguito del successo mondiale Farming Simulator 20 uscito nel 2019. I giocatori scelgono il proprio modo di fare farming, che sia coltivazione, allevamento di animali o silvicoltura. Diversi tipi di macchine aiutano in tutte le attività della fattoria e non solo: più di 100 veicoli autentici e attrezzature di produttori noti in tutto il mondo, come ad esempio Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra & molti altri sono inclusi nel gioco.

Nuove meccaniche di gioco permettono diverse catene di produzione, mentre i giocatori producono farina dal grano raccolto per vendere il pane – oppure mobili dal legno o anche vestiti dalla lana di pecora! Arare e togliere le erbacce sono opzioni aggiuntive per coltivare al meglio i campi.

RACCOLTI E ANIMALI SU DUE MAPPE MOLTO DIVERTENTI

Non c’è fattoria senza animali: Farming Simulator 23 aggiunge i polli a mucche, cavalli, maiali e pecore. Che si tratti di allevare, raccogliere uova o uscire a cavallo, tutti questi adorabili animali arricchiscono la vita in fattoria.

Uva, olive e sorgo sono nuovi tra i 14 tipi di raccolto. I giocatori possono anche fare una passeggiata alla ricerca di oggetti da collezione oppure godersi semplicemente la visione dei cambi stagionali del paesaggio: c’è molto da esplorare in Amberstone e Neubrunn, due mappe uniche, ispirate ad ambienti reali in USA ed Europa.

RIFERIMENTO PER IL MOBILE FARMING

“Che sia nel pollaio, nei campi oppure durante il trasporto della merce, le innumerevoli possibilità in Farming Simulator 23 assicurano una varietà ricca e un divertimento infinito: “commenta Boris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software. “Siamo felici di fornire ai nostri fan il nuovo capitolo della serie; Farming Simulator 23 è pronto per diventare un’importante riferimento per dispositivi mobili che avrà un’importanza centrale nella nostra line-up.”

La modalità tutorial migliorata, AI helper, e la nuova funzionalità di auto-caricamento del legname e dei pallet supportano i giocatori nella loro carriera di agricoltori. A maggio è tempo di avviare l’attività di farming ovunque!

Farming Simulator 23 verrà rilasciato il 23 maggio 2023. Preordini per Farming Simulator 23: Edizione Nintendo Switch disponibile nei negozi selezionati e sul Nintendo eShop. Le versioni mobile per i device iPhone, iPad e Android saranno disponibili nell’App Store e su Google Play, rispettivamente.

