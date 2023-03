FARMING SIMULATOR 23 SU NINTENDO SWITCH

FARMING SIMULATOR 23 PORTA





PIÙ DI 130 MACCHINARI SU NINTENDO SWITCH







Il 23 maggio 2023, l’editore e sviluppatore GIANTS Software permetterà agli agricoltori virtuali di portare le proprie fattorie ovunque. Con l’uscita su Nintendo Switch e sui dispositivi mobile supportati da iOS oppure Android, la prossima versione dell’apprezzatissima serie di Farming Simulator introduce un’esperienza completamente nuova. Ora, i creatori di Farming Simulator 23 hanno annunciato la portata della flotta di macchinari agricoli che i fan possono aspettarsi.

MACCHINE POTENTI E SPECIALIZZATE

“Mentre i giocatori su mobile potranno acquistare contenuti extra direttamente nel gioco, i fan di Nintendo Switch riceveranno la flotta estesa di 130 macchinari agricoli direttamente all’acquisto”, spiega Boris Stefan,Head of Publishing in GIANTS Software.

In un modo o nell’altro, gli agricoltori appassionati possono aspettarsi una flotta impressionante di macchine digitalizzate in modo assolutamente autentico. Infatti, in Farming Simulator 23 sono inclusi trattori altamente performanti come il Case IH Magnum 380 CVXDrive, il Landini Serie 7 Robo-Six oppure lo Zetor Crystal HD, mietitrici come la New Holland Braud 9070L, specializzata su olive e uva, oppure seminatrici di precisione come la Lemken Azurit 9 e molti altri macchinari.

CONTENUTI GRATUITI E A PAGAMENTO PER AMPLIARE ULTERIORMENTE IL GIOCO

I giocatori su mobile estendono la selezione di più di 100 macchinari tramite gli acquisti in-app: il trattore John Deere 8R 410 e la mietitrice CLAAS LEXION sono due delle macchine disponibili separatamente al lancio.

Inoltre, i giocatori di Nintendo Switch come i giocatori su mobile riceveranno aggiornamenti gratuiti e a pagamento nel corso dell’anno dopo il lancio di Farming Simulator 23 il prossimo 23 maggio, come il più recente gioco ufficiale della simulazione di successo.

Dal sequel di Farming Simulator 20 i fan possono aspettarsi nuovi raccolti, come l’uva e le olive, nuove meccaniche, come le catene di produzione, e nuove caratteristiche di gioco, come l’aratura e la sarchiatura. Mentre i giocatori su PC, Playstation e Xbox entrano nel secondo anno di Farming Simulator 22 con una nuova espansione, nuovi contenuti e aggiornamenti in arrivo nel corso del 2023.

Farming Simulator 23 verrà rilasciato il 23 maggio 2023. Preordini per Farming Simulator 23: Edizione Nintendo Switch disponibile nei negozi selezionati e sul Nintendo eShop. Le versioni mobile per i device iPhone, iPad e Android saranno disponibili nell’App Store e su Google Play, rispettivamente.

