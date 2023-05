ARMING SIMULATOR 23 PER NINTENDO SWITCH E MOBILE È DISPONIBILE

É l’alba di una nuova era agricola per Nintendo Switch e i dispositivi mobile grazie all’arrivo di Farming Simulator 23, disponibile da oggi. Con il successore di Farming Simulator 20, gioco di successo a livello mondiale, l’editore e sviluppatore GIANTS Software è orgoglioso di offrire agli agricoltori virtuali nuovi raccolti, macchinari e mappe accompagnati da nuove meccaniche di gioco. Si sono aggiunti anche i polli, come mostra l’esilarante video di lancio.

UPGRADE NELLA COMPLESSITÀ PER LE FLOTTE E LE CARATTERISTICHE DI GIOCO

Agricoltura, allevamento di animali e silvicoltura: più di 100 macchinari creati dai più noti produttori a livello mondiale, come Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e molti altri, e digitalizzati in modo autentico, consentono ai giocatori di confrontarsi con numerose attività rilassanti e stimolanti. L’esperienza family-friendly si trova su due nuove mappe, Amberstone e Neubrunn, che cambiano aspetto a seconda delle stagioni e invitano a fare passeggiate per raccogliere gli oggetti collezionabili.

Mentre uva, olive e sorgo sono stati aggiunti alla selezione che comprende 14 diversi raccolti, nuove meccaniche di gioco includono l’aratura e la sarchiatura, per ampliare le opzioni di cura e mantenimento dei campi, e le catene di produzione.Queste ultime portano un nuovo livello di complessità aggiungendo l’abilità di produrre beni di valore. Uno dei tanti esempi: i giocatori possono produrre la farina con il grano raccolto, che può essere usata per preparare il pane e altri cibi deliziosi nella panetteria.

TRAILER DI LANCIO: ARRIVANO I POLLI!

Farming Simulator 23 aggiunge i polli alle mucche, ai cavalli, ai maiali e alle pecore. Non solo perché le loro preziose uova servono per le nuove catene di produzione, ma anche perché il trailer di lancio, che introduce l’uscita del gioco, vede proprio un pollo come protagonista. Il trailer mostra quanto possa essere sconfinato e vario ildivertimento agricolo – visto dalla prospettiva di un pollo fuggito dal pollaio.

“Siamo fieri di rafforzare la posizione della serie nell’ambito del genere family-friendly con questo nuovo punto di riferimento per il mobile farming”, commentaBoris Stefan, Head of Publishing in GIANTS Software. “Farming Simulator 23 prova che i giochi di simulazione non sono limitati ad una selezione di piattaforme, ma possono essere giocati ovunque e in qualsiasi momento.”



DISPONIBILE ORA!

Farming Simulator 23 è disponibile per Nintendo Switch nei negozi selezionati e sul

Nintendo eShop

. Le versioni mobile per i device iPhone, iPad e Android saranno disponibili nell’

App Store

e su

Google Play

, rispettivamente.

