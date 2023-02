ELDEN RING HA VENDUTO 20 MILIONI DI COPIE NEL MONDO

Bandai Namco e FromSoftware sono liete di annunciare che l’action-RPG co-sviluppato,ELDEN RING, ha distribuito più di 20 milione di copie nel mondo.

Dalla sua uscita il 25 febbraio 2022,ELDEN RING continua a scatenare, nel corso dell’esplorazione dell’Interregno, teorie e discussioni dei Senzaluce di tutto il mondo nel tentativo di mettere insieme personaggi ed eventi per svelare una lore profonda e misteriosa.

Accolto calorosamente dai giocatori e acclamato dalla critica, il titolo ha ricevuto vari premi durante tutto l’anno. Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc. sono molto grate per ogni giocatore che ha scelto di entrare in questo mondo.

ELDEN RING

è disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, e PC via STEAM.

