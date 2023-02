Nuovo trailer di PGA TOUR

Oggi, EA SPORTS PGA TOUR ha pubblicato un trailer di presentazione visivamente sbalorditivo, che offre ai giocatori una panoramica dei campi meticolosamente realizzati del gioco e delle caratteristiche di gioco principali incentrate sul Pure Strike. Il nuovo trailer è disponibile qui.

Il trailer mostra le straordinarie immagini realistiche del gioco e la tecnologia all'avanguardia utilizzata dal team per la mappatura dei percorsi, come la scansione fotogrammetrica, la tecnologia dei droni e il GPS per il rilevamento.

Con 28 percorsi reali e 2 di fantasia, i giocatori avranno a disposizione 30 esperienze uniche e coinvolgenti quando il gioco sarà lanciato il 24 marzo per Xbox Siere S|X, PlayStation 5 e PC.

