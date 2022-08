2K ha rivelato oggi, nel primo Clubhouse Report, una serie di nuove caratteristiche in arrivo in PGA TOUR 2K23, tra cui nuovi professionisti giocabili, controlli migliorati e altro ancora.

È stato inoltre rivelato un emozionante trailer ricco di azione per dare un primo sguardo a PGA TOUR 2K23.

Clubhouse Report è invece disponibile qui.



Altre News per: tour2k23primotrailergioco