Journey To The Savage Planet: Employee of the Month Edition è disponibile

Guarda il trailer di lancio: https://youtu.be/E7xq7_db2A8 Oggi, nel giorno della festa degli innamorati, il publisher 505 Games, in collaborazione con lo sviluppatore Raccoon Logic, lancia Journey To The Savage Planet: Employee of the Month Edition. Che cosa vi aspettavate? Dei fiori e una scatola di cioccolatini?!!? Scopri i pianeti ARY-26 e DLC-1 con supporto fino a 4K (nativo o upscaling) su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, questo aggiornamento aggiunge nuovi contenuti, nuovi annunci, una chat bonus con Martin Tweed e una modalità foto migliorata! Journey To The Savage Planet: Employee of the Month Edition è completamente ottimizzato per le nuove console e include l'opzione Performance vs. Graphics. …E se hai già acquistato il gioco, ricevi l'aggiornamento Employee of the Month gratis! Se possiedi una copia fisica del gioco originale per XBOX, contatta 505 Games, https://support.505games.com, per ottenere l'aggiornamento gratuito

