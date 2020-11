Planet Coaster: Console Edition è disponibile

L’esperienza definitiva di montagne russe prende vita su console

Frontier Developments plc invita i giocatori di tutto il mondo a unirsi alla corsa con Planet Coaster: Console Edition sulle piattaforme di gioco attuali e next-gen. Disponibile da oggi, Il primo titolo di nuova generazione di Frontier porta la sua magia irrefrenabile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4. PlayStation 5 sarà disponibile dal 12 novembre negli Stati Uniti, Giappone, Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud e dal 19 novembre nel Regno Unito, in Europa e nel resto del mondo. Il bonus pre-order è stato esteso fino al 24 novembre, quindi i giocatori sono ancora in tempo per ottenere la Magnificent Machine di Oswald.

Il gioco di gestione di un parco di montagne russe di grande successo offre tutta una serie di modi di giocare, incluso un tutorial completamente doppiato in cui un cast amichevole di personaggi aiuta a far crescere i giocatori di tutti i livelli di esperienza; una modalità sfida varia con quattro diverse impostazioni di difficoltà fornisce il perfetto test di abilità; insieme alle approfondite modalità carriera e sandbox di Planet Coaster. Tutto ciò oltre a un’interfaccia meravigliosamente rinnovata progettata per rendere la costruzione e la gestione di epici parchi di montagne russe un gioco da ragazzi.

I nuovi controlli ottimizzati sono una delle funzionalità che faranno brillare il gioco su console, utilizzando il gamepad per garantire che ogni aspetto della creazione di un accattivante parco di montagne russe sia soddisfacentemente intuitivo. Con un nuovissimo menu radiale che mette a portata di mano le scorciatoie utilizzate più di frequente, un pannello sempre attivo che garantisce la possibilità di apportare modifiche rapide senza interrompere il flusso creativo, e molto altro ancora, non è mai stato così facile per i giocatori creare il loro parco coaster da sogno.





Espandendo una collezione già vasta di materiali da costruzione, Planet Coaster: Console Edition aggiunge centinaia di nuovi progetti meravigliosamente realizzati. Questi elementi predefiniti consentono ai giocatori di aggiungere qualsiasi cosa, dalle deliziose vetrine ai montagne russe accattivanti con il semplice tocco di un pulsante, mentre per i grandi creativi, l’ampia costruzione pezzo per pezzo offre opzioni creative non sfruttate che consentono loro di assemblare qualsiasi cosa. Non importa come scelgono di giocare, i proprietari di parchi in erba hanno tutti gli strumenti per costruirlo a modo loro.

I giocatori possono anche sfruttare appieno il nuovissimo Frontier Workshop. Una piattaforma di condivisione completamente nuova costruita da zero consente loro di ispirare ed essere ispirati mentre condividono le loro creazioni con il mondo. È possibile accedere al workshop nel gioco, su un PC o in movimento tramite uno smartphone, il che significa che i giocatori possono navigare e cercare creazioni ogni volta che l’ispirazione colpisce. E con il supporto intergenerazionale, tutto ciò che viene caricato su una console current-gen può essere scaricato anche sul suo equivalente next-gen.

Inoltre, coloro che desiderano migliorare ulteriormente i propri parchi possono optare per Planet Coaster: Deluxe Edition. Questa versione disponibile solo in digitale include il gioco base, nonché la Magnificent Rides Collection e la Classic Rides Collection, che offre un totale di 18 nuove giostre e montagne russe ispirate ad alcune delle attrazioni più iconiche delle fiere e dei parchi a tema di tutto il mondo.

Infine, con il supporto del percorso di aggiornamento, i giocatori che acquistano una copia digitale del gioco su PlayStation 4 o Xbox One potranno scaricare gratuitamente la versione di nuova generazione ottimizzata quando sarà disponibile, accedendo alla loro console di nuova generazione con l’account con cui hanno acquistato il gioco. Coloro che acquisteranno una copia fisica del gioco potranno scaricare la versione ottimizzata di nuova generazione senza costi aggiuntivi quando sarà disponibile inserendo il disco nella loro console di nuova generazione. Gli aggiornamenti di nuova generazione non sono disponibili per le versioni fisiche del gioco se i giocatori hanno eseguito l’aggiornamento a PlayStation 5 Digital Edition o Xbox Series S.

Planet Coaster: Console Edition sarà disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass sin dal lancio. Gli abbonati a Xbox Game Pass continueranno ad accedere a Planet Coaster: Console Edition fintanto che il loro abbonamento a Game Pass verrà mantenuto attivo.