Guarda il trailer di San Valentino di Park Beyond

L’amore è nell’aria e Phil è deliziato nell’accoglierci ancora un volta per un tour del parco. Questa volta più romantico che mai.

Le coppie possono godersi una giornata spensierata sulle incredibili giostre e passeggiare per il parco che è stato decorato, proprio per l’occasione, con un coloratissimo tema Candyville, perfetto per tutti gli innamorati.

Questo nuovo trailer mostra anche l’attrazione del giorno, la giostra Match Maker con le sue cabine a forma di cuore, e come qualsiasi altra cosa possa essere personalizzata in Park Beyond. Aggiungi facilmente elementi ai negozi e alle strade e decora il tutto secondo l’atmosfera che preferisci oppure crea da zero i tuoi shop, decorazioni e montagne russe.

La tua immaginazione è l’unico limite!

Per il trailer italiano:

