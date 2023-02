Nuovo trailer di WILD HEARTS

Uno sguardo più dettagliato al villaggio di Minato

EA Originals e KOEI TECMO hanno presentato un nuovo trailer per il loro gioco di caccia AAA, WILD HEARTS, offrendo ai giocatori uno sguardo dettagliato a Minato, il villaggio centrale di Azuma nonchè base dei giocatori.



Il nuovo trailer presenta ai giocatori alcuni degli abitanti più importanti di Minato, alleati che si riveleranno cruciali nel loro viaggio per trionfare sui Kemono che imperversano nel paesaggio della città e minacciano le loro case. Quando i giocatori sconfiggeranno i Kemono, le temibili creature rinunceranno al loro Filo Celeste, in modo che i cacciatori possano intrecciarlo per i loro scopi e, con l'aiuto dell'antica tecnologia Karakuri, proteggere il villaggio e gli abitanti di Minato dalla catastrofe.







Guardate il trailer di Minato QUI,



WILD HEARTS verrà lanciato nei negozi al dettaglio e in digitale il 17 febbraio 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S al prezzo di €79,99e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store al prezzo di €69,99.

