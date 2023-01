Un nuovo trailer di gioco di WILD HEARTS mostra il feroce Kemono Tempesta Dorata in azione

EA Originals e KOEI TECMO hanno presentato oggi un nuovo trailer di gioco per il loro prossimo gioco di caccia AAA, WILD HEARTS, che permette ai giocatori di vedere da vicino uno dei Kemono più feroci del gioco, Tempesta Dorata, in azione.

Il filmato esteso del gioco mostra una squadra di cacciatori che combatte contro Tempesta Dorata, una gigantesca tigre immersa nella natura che brandisce ali dorate per proteggere il suo territorio. Mentre ruggisce, salta e sferza la coda sul terreno di caccia, i cacciatori possono utilizzare l'innovativa tecnologia di crafting Karakuri del gioco per adattare il loro piano di battaglia e le strategie di attacco per difendere con successo Azuma.

Guardate il trailer di Tempesta Dorata QUI



WILD HEARTS verrà lanciato nei negozi al dettaglio e in digitale il 17 febbraio 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Game Store al prezzo di €79,99 per console e €69,99 per PC.

