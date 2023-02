PGA Tour 2K23 – Finau Fresh

Oggi si gioca sul campo da golf dei sogni di Tony Finau in PGA TOUR 2K23

2K e HB Studios hanno annunciato oggi un nuovissimo campo da sogno, ispirato al vincitore del 2022 3M Open, del Rocket Mortgage Classic e del Cadence Bank Houston Open, Tony Finau. Il Finau Fresh Country Club, disponibile da oggi e gratuito per tutti i giocatori del PGA TOUR 2K23, è un nuovissimo percorso da sogno disegnato da VctryLnSprts.

Ispirandosi alla sua terra natale, lo Utah, il campo di Finau è immerso nelle montagne e circondato da laghi ed alti pini. Da un par-3 con green a isola alla buca dogleg a destra, la creazione di VctryLnSprts soddisfa tutte le caratteristiche della lista dei campi da sogno di Tony Finau. I giocatori possono provare questo nuovo campo in attesa dell'imminente evento che prenderà il via lunedì 13 Febbraio. VctryLnSprts ha anche creato un video informativo, con lo strumento utilizzato per creare il Finau Fresh Country Club, che permette ai giocatori di costruire campi da sogno altamente dettagliati con una varietà di caratteristiche personalizzate.

Inoltre, l'abbigliamento WM Phoenix Open x PUMA Golf è ora disponibile nel Pro Shop, insieme a una sfida di gioco per guadagnare un cappello da sole con cactus. Fino a domenica 12 Febbraio alle 23:59:59, i giocatori possono ottenere questo elegante copricapo giocando tre round del WM Phoenix Open in MyCAREER. Uno snapback WM Phoenix Open x PUMA Golf, una polo, dei pantaloncini e dei calzini sono disponibili nel Pro Shop come abbigliamento MyPLAYER di gioco.

PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition, Tiger Woods Edition e la Standard Edition sono disponibili per: Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 (PS4™) e PC Steam.

