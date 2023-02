EA SPORTS impegnata per lo sviluppo climatico e l'uguaglianza

EA SPORTS sostiene l’impegno per lo sviluppo climatico e l'uguaglianza Giovedì verranno aggiunte nuove uniformi nel gioco NHL 23

Save Pond Hockey è un’organizzazione di hockey all'aperto nata per sostenere lo sviluppo climatico sostenibile e il suo torneo di Helsinki si giocherà sabato 11 febbraio dalle 10.00 alle 18.00 a Brahenkenttä, Helsinki. Per onorare l'importante lavoro svolto, EA SPORTS™ aggiungerà due divise ufficiali di Save Pond Hockey al gioco NHL 23™. Le divise saranno disponibili nelle modalità EA SPORTS™ Hockey League (EASHL) e Hockey Ultimate Team™ (HUT) giovedì 9 febbraio alle 19.00 ora finlandese.

Save Pond Hockey, che è diventato noto come il più grande torneo di hockey di beneficenza d'Europa, dona i proventi raccolti per lavorare contro il cambiamento climatico, in modo che sia possibile giocare a hockey su ghiaccio all'aperto anche in futuro.

"Amiamo il ghiaccio, l'hockey su laghi ghiacciati e gli inverni finlandesi, ed è importantissimo lavorare in squadra per preservarli. Personalmente sono estremamente orgoglioso di avere EA Sports tra noi", afferma Svante Suominen, presidente e co-fondatore di Save Pond Hockey.

Sottolineare il sostegno al Pride

Al torneo di sabato partecipa anche Janne Puhakka, noto per il suo prezioso lavoro a favore dei diritti delle minoranze sessuali, insieme al Pride Hockey Club da lui stesso creato. Nella squadra di Puhakka giocano Roope Rannisto, Tuomas Mönkkönen, Topi Nättinen, Toni Eskelinen, Juha Tarkkanen, Max Wärn e Nicolas Besch.

"Il torneo Save Pond Hockey è un evento divertente con uno scopo importante alle spalle. È sempre bello tornare a praticare questo sport nella stessa forma di quando ho iniziato a praticarlo. Per me Save Pond Hockey è un meraviglioso esempio di come si possa unire la propria passione o un hobby a un tema importante e promuovere un vero cambiamento. Spero che in futuro avremo ancora la possibilità di giocare a hockey su ghiaccio all'aperto. E, naturalmente, è importante per me poter far valere i miei ideali in materia di uguaglianza nell'hockey su ghiaccio e nello sport in generale attraverso il torneo", afferma Janne Puhakka.

Come dimostrazione di sostegno, una divisa a tema Pride disegnata da Puhakka sarà aggiunta al gioco NHL 23™ (EASHL e HUT), che sarà disponibile giovedì 9 febbraio alle 19.00 (GMT+2). Inoltre, Puhakka sarà protagonista di un episodio speciale EASHL del giovedì, a partire dalle 18.00, insieme ai suoi amici Arttu Mustonen, Joona Hellman, Kasper Kotkansalo, Olli Litmanen, Topi Nättinen and Ville Järvinen.

"Per la serata EASHL del giovedì ho voluto invitare persone che hanno familiarità con i videogiochi e altre che non ne hanno molta. L'obiettivo principale è far sì che le persone trascorrano del tempo di qualità insieme e voglio anche far emergere l'aspetto comunitario che i videogiochi creano intorno a loro", dice Puhakka.

Il ricavato delle vendite del merchandising è destinato ad azioni per il clima

In collaborazione con EA SPORTS e Save Pond Hockey, l'azienda di streetwear e lifestyle media HYPEND organizzerà un pop-up store venerdì 10 febbraio dalle 13.00 alle 19.00 presso la propria sede a Iso Roobertinkatu 36-40.

In vendita ci saranno articoli vintage di seconda mano sull'hockey, dagli anni '60 al 2010, e tutti i proventi della giornata del pop-up saranno interamente devoluti a Save Pond Hockey. Maggiori informazioni: https://www.instagram.com/p/ CoMurKCo6Au/?hl=en

"L'hockey su ghiaccio è molto più di uno sport competitivo a livello di élite. Save Pond Hockey e il Pride Hockey Club di Janne Puhakka stanno entrambi svolgendo un lavoro importante per cause importanti ed è bello fornire una piattaforma ai giocatori EA SPORTS NHL di tutto il mondo per rappresentare queste iniziative nel gioco e far parte dello sviluppo dell'hockey verso una direzione più inclusiva e sostenibile dal punto di vista ambientale", afferma Jason Nikkinen, Sr. International Marketing Manager di EA SPORTS.