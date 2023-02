Papa Francesco, Turchia e Siria : solidarietà a terre già martoriate

"Il mio pensiero va alle popolazioni di Turchia e Siria duramente colpite dal sisma che ha causato migliaia di morti e feriti". Cosìnell'udienza generale. "Prego per quei popoli e per coloro che soffrono per questa devastante calamità, ringrazio chi si sta impegnando nei soccorsi e incoraggio alla solidarietà con quei territori in parte già martoriati da una lunga guerra". Infine: "Non dimentichiamo la sofferenza del popolo ucraino,così martoriato, con questo freddo, senza riscaldamento e senza luce, e in guerra", ha detto ancora

Altre News per: papafrancescoturchiasiriasolidarietàterremartoriate