Terremoto Turchia-Siria : oltre 4.300 i morti, si cerca un Italiano

Più dinel devastante, e il bilancio è purtroppo ancora provvisorio. In Turchia i morti sono quasi 3 mila, 16 mila i feriti, secondo il capo dei servizi d'emergenza turchi. Nella vicina Siria -si legge sul sito Cnn- i morti sono circa 1.500. Ledi assestamento si estendono per oltre 300 Km lungo la zona di faglia che si è rotta nel sud della Turchia, orientata da sud-ovest a nord-est e si estende dal confine con la Siria fino alla provincia di Malatya.

Il bilancio delle vittime potrebbe salire a più di 20.000: lo ha dichiarato ad AFP Catherine Smallwood, responsabile delle emergenze per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. "C'è sempre la possibilità che si verifichino altri crolli, per cui spesso vediamo che i numeri iniziali si ottuplicano", ha dichiarato aggiungendo che "purtroppo, con i terremoti si verifica sempre la stessa cosa : i rapporti iniziali sul numero di persone morte o ferite aumentano in modo significativo nella settimana successiva".

Dopo 28 ore dal sisma, una donna e i suoi tre figli sono stati estratti vivi dalle macerie di un edificio crollato nel distretto Nizip di Gaziantep, nel sud della Turchia. Lo riportano i media turchi. Intorno all'edificio distrutto in molti aspettano notizie dei loro cari ancora sotto le macerie. Le scosse di terremoto di ieri notte hanno colpito 10 province, con epicentro nella città meridionale di Kahramanmaras. Sono oltre 7.800 le persone messe in salvo finora in Turchia nelle 10 province colpite dal sisma.

"L'Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma, tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita ad entrare in contatto con lui". Lo riferisce su Twitter il ministro degli Esteri, Tajani, all'indomani del potente sisma che ha scosso Turchia e Siria. Tajani ha riferito che gli italiani rintracciati nella zona più complicata sono 61;in quella più vasta 168.

