Terremoto magnitudo 7.8 : Oltre 700 i morti in Turchia e Siria

Più dineldurante la notte. La Ong di protezione civile siriana White Helmets (White Helmets) ha dichiarato lo stato di emergenza nel nord-est del Paese e ha lanciato un appello alle organizzazioni umanitarie internazionali affinché intervengano rapidamente con gli aiuti.

Il sisma è avvenuto alle 4:17 del mattino (2:17 ora italiana) e ha avuto l'epicentro nei pressi di Gaziantep, città nel sud-est della Turchia a una cinquantina di chilometri dal confine siriano. Centinaia di edifici sono stati distrutti dal terremoto: oltre alle abitazioni, è crollata quasi completamente la Chiesa dell'Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al XIX secolo. Il castello di Gaziantep, struttura di epoca romana edificata nel III secolo, è ridotto a un cumulo di macerie. Le operazioni di soccorso continuano, si stima che molte persone siano ancora sotto le macerie e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è costantemente informato della situazione.

Il Dipartimento della Protezione Civile aveva inizialmente diramato un'allerta per un possibile tsunami causato dal terremoto in Turchia ma l'allerta è stata successivamente revocata. Gli Stati Uniti hanno dato la disponibilità a inviare "qualsiasi tipo di assistenza" ad Ankara mentre dall'Azerbaigian è già stata inviata una squadra di 370 persone per aiutare nei soccorsi. Il sisma è stato avvertito anche nelle province centrali della Turchia e anche in Israele.

Altre News per: terremotomagnitudooltremortiturchiasiria